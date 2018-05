Maxi García: “Creo que llegaremos a un acuerdo”

El defensor, a quien se le termina el contrato en junio, se mostró optimista de cara a la renovación y señaló está “cerca” de llegar a un arreglo con los dirigentes.

Los Andes está en un momento de definiciones y los dirigentes ya trabajan en el armado del nuevo plantel, con renovaciones y contrataciones. Y dentro de los futbolistas que pueden extender su vínculo aparece Maximiliano García, que está cerca de prolongar su contrato y es del agradado de los entrenadores Gabriel Lobos y Luis Pérez.

El defensor, a quien se le vence el vínculo el 30 de junio, se mostró optimista de cara a la renovación y remarcó que “hay buena predisposición de ambas partes” para llegar a un acuerdo y extenderlo por una temporada más.

“Estamos cerca, sólo hay que solucionar algunas cuestiones, pero hay buena predisposición de ambas partes y creo que llegaremos a un acuerdo”, señaló García en diálogo con Diario La Unión.

Y en esa línea, el defensor expresó su deseo y dejó en claro que no quiere irse del Milrayitas. “Yo me quiero quedar, hice mucho esfuerzo para llegar acá y ya son cinco años en el club. Me encantaría continuar y renovar por una temporada más”, agregó.

Hasta el momento, García tuvo charlas informales con los dirigentes, según le comentó a este medio, y por eso aclaró que aún “no hay firme”. Al margen de esto, es optimista por lo que fueron esas charlas. “Ojalá todo salga bien porque mi idea es quedarme. Estoy esperado el llamado para sentarme y definir las últimas cuestiones”.

A su vez, en medio de esta negociación, el defensor señaló que no tiene “ningún rencor” por la situación que le tocó vivir el año pasado, cuando el entrenador Aníbal Biggeri decidió separarlo del plantel junto a Maxi Gagliardo.

“No lo tomó como una revancha. Son cosas del fútbol. Por suerte lo pude revertir en la cancha, creo que jugué buenos partidos y ojalá lo pueda seguir demostrándolo en la temporada que viene”, remarcó el marcador central, que quiere seguir en el club y superar la barrera de los 100 partidos en la institución.