Masche defendió el polémico día libre

El volante respaldó la decisión de Jorge Sampaoli y defendió a su compañero Cristian Ansaldi por las críticas que recibió.

El entrenador de la Selección Argentina, Jorge Sampaoli, decidió darle dos días libres a los jugadores en plena preparación para el Mundial de Rusia.

Las críticas llovieron y, en particular, apuntaron contra Cristian Ansaldi, quien publicó fotos con su pareja en un yacuzzi en sus redes sociales.

Javier Mascherano opinó sobre el tema y defendió al DT y a su compañero. “¿Cuándo empezaron a entrenar las otras selecciones y cuándo Argentina? Algunos se tomaron una semana de vacaciones o diez días. Argentina empezó el 14 de mayo. Estar entre cuatro paredes 30 días te come la cabeza. A veces necesitás caminar un par de cuadras y tomar un helado, sentarte en una plaza, o hacer otra cosa, y despejar la mente. Eso no te va a hacer ni más ni menos profesional”, expresó el ex jugador del Barcelona.

Y en relación a Ansaldi, fue aún más férreo con su postura defensiva. “¡Fue a ver a la mujer que hacía 20 días que no la veía! Ansaldi viajó a Argentina y la mujer se quedó en Madrid, porque tiene casa allá. ¡Fue a ver a la familia, fue a ver a los hijos! Yo respeto otras opiniones, pero si en tu día libre no podés ir a ver a tu mujer y a tus hijos, no lo entiendo”, remarcó Mascherano. Hoy vuelve el plantel al trabajo en Barcelona.