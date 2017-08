Más de 2 millones de colombianos no tienen energía eléctrica

La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica informó que unas 470.000 viviendas no tienen acceso al servicio de electricidad.

Pese a que Colombia tiene una de las mejores matrices energéticas de la región, limpia y confiable, el país tiene una tarea grande por delante para llevar energía a por lo menos 2,5 millones de personas que no cuentan con el servicio.

La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) destaca que la matriz energética del país ocupa la posición cuatro en temas ambientales y emisiones de gases de efecto invernadero y la octava en confiabilidad. Sin embargo, unas 470.000 viviendas no tienen acceso al servicio de electricidad.

El Plan Indicativo de Expansión de Cobertura de Energía Eléctrica, realizado por la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) del Ministerio de Minas y Energía, considera que se requieren poco más de $4,3 billones para la universalización del servicio.

Sin embargo, y según informa el diario El Espectador, las noticias no son buenas para los colombianos que aún no tienen el servicio. El Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE) anunció que apenas se dispusieron $100.000 millones para estructurar e implementar soluciones energéticas en las zonas no interconectadas (ZNI) en lo que queda de 2017. Para el próximo año serán $56.000 millones.