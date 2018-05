Martínez: “Me gustaría quedarme”

El lateral de Los Andes no ocultó su deseo de poder seguir en el Milrayitas la próxima temporada. Además, explicó los altibajos del equipo, que lo llevaron a estar pendiente en la tabla de los promedios cuando pensaban que estaban para pelear más arriba.

De vacaciones, los jugadores de Los Andes esperan novedades en los próximos días para saber sobre su futuro.

Al lateral Emmanuel Martínez se le vence el contrato a fines de este mes, y su deseo, es poder continuar en el club con el que ascendió en 2014 a la B Nacional.

“Estoy a la espera de saber que va a pasar. Me gustaría quedarme, no quiero dejar una mala imagen e irme. Yo volví con una buena imagen y estaría bueno repetirla. El club todavía tiene algunos temas que resolver”, manifestó el jugador iniciado en River.

La referencia de Martínez es a su primer ciclo en el club de Lomas de Zamora, cuando llegó de la mano de Fabián Nardozza y se afianzó en su puesto, que a futuro se coronó con el ascenso.

“En la primera rueda tuvimos buenos rendimientos, pero el hecho de nunca haber ganado dos partidos seguidos deja en claro la poca regularidad que tuvimos”.

Esta vez, a su regreso con Sergio Rondina, las cosas no fueron tan buenas. Los Andes se reforzó para ser uno de los protagonistas del campeonato y terminó mirando la tabla de abajo hasta una fecha antes del final.

La campaña del Milrayitas se opacó peleando en la tabla de los promedios del descenso: Al respecto, el lateral zurdo explicó: “En la primera rueda tuvimos buenos rendimientos, pero el hecho de nunca haber ganado dos partidos seguidos deja en claro la poca regularidad que tuvimos. Estábamos para pelear arriba y terminamos con la soga al cuello”.

El ex Olimpo y Barracas Central, entre otros equipos, sostuvo que Los Andes no fue superado por sus rivales y que, ante los que pelearon el torneo, los complicó más de la cuenta. “Fuimos un equipo que siempre complicó al rival. Aldosivi siempre jugó bien y contra nosotros les costó un montón. Almagro vino a Lomas y no propuso nada, mientras que con Agropecuario hicimos un partidazo. Tampoco tuvimos esa cuota necesaria de suerte, porque en nuestro mejor partido Ferro nos hizo cuatro”, admitió el oriundo de San Martín.