Marcelo Scaglione: “Entrar a la OCDE es una política de Estado”

El representante argentino ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico brindó una charla en Lomas donde se refirió al proceso que encaró Argentina para trabajar junto al foro económico internacional.

Con un mensaje claro sobre la importancia que reside en que Argentina sea parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Marcelo Scaglione, explicó este miércoles en el Consejo de Ciencias Económicas de Lomas el proceso de acceso para lograr un trabajo en conjunto de fortalecimiento económico, social e institucional y calificó al procedimiento como “una política de Estado”.

Hace dos años, Argentina comenzó a trabajar más fuertemente para ser parte de la OCDE que es un foro compuesto por 37 países que representan 75% de la inversión directa extranjera en el mundo y 60% del comercio internacional.

Scaglione es subsecretario en el Ministerio de Hacienda y representante del gobierno argentino ante la OCDE y comentó la dificultad que existe en poder ingresar a dicho foro internacional. “La primera reunión que tuve con el embajador de Suizo hace dos años me advirtió que entrar es complejo y largo y hoy ya contamos con el apoyo unámime de los 35 países miembros de la OCDE.

Sobre los beneficios que obtendrá el país aseguró que en primera medida estará integrando “la gobernanza mundial. A través de sus 250 comités y grupos de trabajo, representa las mejores prácticas a nivel internacional en las políticas públicas y esto puede lograr un gran proceso de transformación”, señaló.

La OCDE trabaja para mejorar en los países la distribución de la riqueza. Ofrece un foro donde los gobiernos puedan trabajar conjuntamente para compartir experiencias y buscar soluciones a los problemas comunes.

“Para acceder a la OCDE trabajamos construyendo confianza y a través del compromiso con una participación activa en sus comités técnicos, en el desarrollo de estudios y en la adhesión a nuevos instrumentos OCDE”, explicó Scaglione y advirtió que este objetivo debe extenderse más allá de este Gobierno: “Debe ser un legado porque las transformaciones llevan tiempo”.

Lo que espera Argentina para formar parte de la OCDE es que se defina el paquete que acompañará al país: “Falta saber cuáles son aquellos países que van a acompañar a Argentina. Hoy se discute sobre eso. Hay diferentes fórmulas, pero lo bueno es haber alcanzado la unanimidad porque asegura que estemos adentros, pero hasta que no se cierre eso -y para esto no hay fecha- no comenzamos el proceso de acceso“, concluyó.