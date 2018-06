Maradona, muy duro con Sampaoli

El exfutbolista no terminó conforme con la actuación de la Selección Argentina en el empate ante Islandia y todas sus críticas apuntaron al hombre de Casilda.

Tras el empate con Islandia, Diego Maradona criticó fuerte al entrenador de la Selección, Jorge Sampaoli, y alertó que “jugando así” el casildense no debería “volver” al país.

“Jugando así, Sampaoli no puede volver a la Argentina. Es una vergüenza no tener una jugada preparada. Sabiendo que los islandeses miden 1.90, tiramos todos los córners a cabecear. No hicimos una jugada corta”, apuntó Maradona durante el programa “De la Mano del Diez” que emite TeleSur.

A pesar de la dura crítica, el capitán del equipo campeón del Mundo en 1986 rescató a los jugadores e insistió en la falta de “trabajo” del cuerpo técnico. “No le echo la culpa a los jugadores, sí le puedo echar la culpa al no trabajo. Creo que no lo hay, eso se vio. Se terminó el verso. Islandia tenía más trabajo que Argentina y da pena”, disparó.