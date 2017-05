Manchester United derrotó al Celta, con Romero de gran noche

l equipo inglés, con una buena actuación del arquero de la Selección, derrotó como visitante por 1 a 0 al Celta de Vigo, en la ida de las semifinales de la Europa League.

El único gol del conjunto que conduce el portugués José Mourinho fue convertido por la joven promesa inglesa Marcus Rashford, a los 22 minutos del segundo tiempo del encuentro llevado a cabo en el estadio Balaídos, ubicado en la ciudad gallega de Vigo.

En el “United” no actuaron su máxima figura, el sueco Zlatan Ibrahimović, y el otro argentino que integra el plantel, el defensor Marcos Rojo, ambos afectados por serias lesiones.

A su vez, en Celta jugaron desde el inicio los argentinos Gustavo Cabral y Facundo Roncaglia.

FT: Celta 0 #MUFC 1.

Rashford's brilliant free-kick gives us a valuable away goal to take back to Old Trafford. Advantage United! #UEL pic.twitter.com/frNIX4UTWd

— Manchester United (@ManUtd) May 4, 2017