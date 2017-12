Macron desaconseja a Estados Unidos declarar Jerusalén como capital de Israel

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, desaconsejó a su par estadounidense, Donald Trump, el reconocimiento de Jerusalén como capital del Estado de Israel, informó hoy un portavoz del gobierno galo.

Durante una conversación telefónica, Macron expresó su “preocupación” por los supuestos planes del gobierno estadounidense en este sentido y advirtió que el estatus de Jerusalén debe ser definido en conversaciones de paz entre israelíes y palestinos.

Según versiones de prensa, Trump está considerando la posibilidad de anunciar el traslado de la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén, lo cual significaría el mayor cambio en décadas en la política hacia la región implementada tanto por administraciones republicanas como demócratas, citaron las agencias de noticias DPA y EFE.

La comunidad internacional no reconoce a Jerusalén como capital de Israel porque considera que el estatus final de la ciudad debe establecerse en las negociaciones de paz del Estado judío con los palestinos.

Éstos quieren que la parte este de la urbe, que Israel ocupó en 1967 y se anexó después, sea la capital de un futuro Estado palestino. Por el contrario, Israel reclama toda la ciudad para sí.

Desde la Casa Blanca sólo se informó que Macron y Trump “dialogaron sobre el camino hacia la paz en Cercano Oriente”.

Tanto los palestinos como los jordanos turcos y la Liga Árabe se han pronunciado en contra de los supuestos planes estadounidenses.

Jordania advirtió hoy a Trump sobre las “peligrosas consecuencias” de reconocer a Jerusalén como capital de Israel.

“Esa decisión desataría la furia en el mundo árabe-musulmán, atizaría las tensiones y pondría en peligro los esfuerzos de paz”, escribió en Twitter el ministro de Exteriores jordano, Ayman Safadi.

Por su parte, el gobierno del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, llamó hoy a Estados Unidos a que no reconozca a Jerusalén como capital de Israel y se mostró “extremadamente preocupado” al respecto.

“Eso sería un error fatal que violaría acuerdos internacionales, resoluciones de la ONU y hechos históricos. Tal paso socavaría todas las gestiones de paz y desataría nuevas tensiones y conflictos”, advirtió el portavoz presidencial turco, Ibrahim Kalin, en Twitter.

“Esperamos que el Gobierno de Estados Unidos evite este error”, agregó.

El domingo, el asesor y yerno de Trump, Jared Kushner, había afirmado en un discurso que Trump aún no tomó una decisión al respecto, ya que primero “está analizando los distintos hechos”.

En la campaña electoral el presidente había afirmado que reconocería a Jerusalén como capital de Israel y que trasladaría allí su embajada, pero una vez que llegó a la Casa Blanca dio marcha atrás.

Sin embargo, el viernes el periódico Wall Street Journal aseguró que Trump está a punto de reconocer a Jerusalén como capital israelí.