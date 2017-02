Horas después de dar marcha atrás con el ajuste en el esquema de movilidad previsional, el presidente, Mauricio Macri, visitó un centro de jubilados en la provincia de San Luis en busca de dejar atrás la polémica y dar una vuelta de página.

Con una puesta de escena moldeada al estilo Cambiemos, muy parecida a la que se vivió en diversos actos durante la campaña electoral de 2015, el Presidente resaltó el “amor” y el “respeto” hacia los jubilados a partir de la puesta en marcha de la ley de reparación histórica.

Con el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso , en primera fila, una clara señal de respaldo, Macri dijo que “ya son un millón de jubilados para quienes se ha hecho justicia” y se espera que otro millón sean incorporados este año al régimen de reparación histórica.

“Una sociedad que no es agradecida con sus abuelos, que no reconoce el trabajo que ustedes han hecho, construyendo el país, educando, formando, es una sociedad que no tiene futuro”, dijo el mandatario.