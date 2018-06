Luciana Jury recorre sus canciones en las tablas de Avellaneda

La cantante, que es sobrina de Leonardo Favio, transitará su universo sonoro, que incluye el rock, el folklore, los sonidos de raíces latinoamericanas y del mundo. El próximo sábado, junto a su banda, en el Teatro Roma.

Luciana Jury presenta una experiencia sonora, donde recorre distintos estilos que atraviesan el rock, el folklore, los sonidos de raíces de Latinoamérica y del mundo, todo revuelto, devuelto y resignificado.

La cita será este sábado en el Teatro Municipal Roma de Avellaneda, donde la cantante recorrerá este repertorio junto a su banda. “Hay temas nuevos y temas recorridos por toda la discografía, como siempre. Las canciones suenan distintas, aunque sean las mismas canciones”, adelanta Luciana.

En esta reversión permanente de las canciones también está involucrado el trío que la acompaña en vivo. “Son nuevas sonoridades, suenan distintos y nuevos, no suele pasar que siempre es distinto. Improvisamos mucho, suceden cosas que nos exceden a nosotros mismos, tenemos un conexión emocional, aunados por la sonoridad, donde cada uno tiene su propio talento”, explica.

Luciana Jury es una de las voces más atractivas de la música popular argentina. Se presentó con banda en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín en 2017 y obtuvo una Mención Especial. También fue parte de la edición del encuentro de este año.

Aborda tanto obras anónimas de transmisión oral como temas de reconocidos compositores como Simón Díaz, Violeta Parra, Lhasa de Sela, Raúl Carnota, Cuchi Leguizamón, Francisco Canaro, Luis Alberto Spinetta y Raffaella Carrá, entre otros.

Este recorrido por distintos autores, se produce eludiendo encasillamientos artísticos. “A nadie le gusta que lo encasillen y mucho menos ejerciendo la libertad que propone una disciplina artística”, acota.

También se define como una intérprete con códigos muy personales. “Soy más sonora que cantante, no siento que canto, siento que sueno. Hago silencios, hago suspiros, y si me tengo que quebrar cantando, me quiebro”, apunta.

Esta artista lleva editados “Canciones Brotadas de mi Raíz” (2011), “En Desmesura” (2013) y “La Madrugada” (2015). Además, publicó un álbum a dúo con el guitarrista Carlos Moscardini (“Maldita Huella”, 2008) y otro, también en formato de dueto, con el cantautor Gabo Ferro (“El Veneno de los Milagros”, 2014). A partir este trabajo, participó en la película “Zonda” del reconocido director español Carlos Saura.

FAMILIA DE ARTISTAS. Luciana Jury nació en la provincia de Buenos Aires. Creció en un universo donde conviven el tango, la cumbia, el rock, el folklore. Sobrina del célebre cineasta y cantautor Leonardo Favio e hija de Zuhair “Negro” Jury (guionista, músico y pintor) continúa el linaje artístico anclado en la expresión de raíz latinoamericana.

“Estuve alrededor de gente muy libertaria, me dieron mucha libertad, para elegir cualquier carrera o ninguna, y libertad para subirme a un escenario. Recién a los 26 años me animé a subirme a un escenario como corista de una banda de rock y ahí descubrí que era lo que me gustaba”, cierra.

MÁS INFO. Luciana Jury, este sábado a las 21 en el Teatro Roma de Avellaneda, Sarmiento 109. Entradas, $100.