Lucas Petroni es el creador de un festival internacional de arpa

Lucas Petroni, con tan sólo 20 años de edad, es el organizador del primer Festival Internacional de Arpa de Buenos Aires. Un vecino apasionado por la música, lleno de proyectos con los que recorre el mundo.

“Empecé a tocar a los nueve años cuando en un cumpleaños familiar vi un espectáculo y la verdad es que me encantó. Desde ese momento y durante cinco años estuve viajando a Paraguay donde estudié todo acerca del Arpa. Fui allá porque es uno de los mejores lugares para aprender y la verdad es que fue una gran experiencia”, cuenta este joven lomense sobre la génesis de su pasión.

El primer Festival Internacional de Buenos Aires se hizo en noviembre del 2016, con una doble jornada, la primera en el teatro Lola Membrives y la segunda en el Teatro del Municipio de Lomas. “Para mí es un orgullo poder mostrarme en el lugar en el que vivo y que me den tanto a mí, como a otros artistas locales, un lugar para hacerlo”, resaltó al respecto.

El 22 de mayo, viajará a Río de Janeiro para participar de un show de arpas. “Ya estuve en festivales en Italia, Chile, Colombia, Venezuela, Paraguay y Brasil. Viajar me da la posibilidad no sólo de mostrar lo que hago, sino de conocer montones de personas lo cual para mí es muy enriquecedor. Me hace muy feliz y me encanta tocar. Mi idea es seguir aprendiendo y representando no sólo a Lomas, sino a mi país en todos los lugares”, cerró.