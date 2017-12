Los Spurs de Ginóbili juegan ante Dallas el clásico texano

San Antonio Spurs, con el escolta bahiense Emanuel Ginóbili, visitará a Dallas Mavericks en un clásico texano que será parte de la programación de esta noche por la fase regular de la NBA.

El encuentro se desarrollará desde las 22.30 (hora argentina) en el American Airlines Center. Los Spurs se ubican terceros en la Conferencia Oeste con 19 triunfos y ocho derrotas, mientras que Dallas está último con 7-20.

Ginóbili, que con 40 años sigue siendo determinante en un equipo de elite en la máxima expresión del básquetbol mundial, promedia 21 minutos por partido en cancha con 8.5 puntos, 2.3 rebotes y 2.4 asistencias por juego.

Resultados y goleadores de anoche: Miami Heat 107 (Dragic 19)-Memphis Grizzlies 82 (M. Gasol 19), Boston Celtics 85 (Horford 15)-Chicago Bulls 108 (Mirotic 24), Charlotte Hornets 116 (Howard 23)-Oklahoma City Thunder 103 (Westbrook 30).

New Orleans Pelicans 123 (Holiday 37)-Houston Rockest 130 (Capela 28), Toronto Raptors 91 (Valanciunas 23)-LA Clippers 96 (L. Williams 23 y Harrell 17) y Portland Trail Blazers 104 (Lillard 39)-Golden State Warriors 111 (Durant 28).

Esta noche también jugarán: Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks, Detroit Pistons-Denver Nuggets, New York Knicks-Los Angeles Lakers, Brooklyn Nets-Washington Wizards y Minnesota Timberwolves-Philadelphia Sixers.

Principales posiciones:

+ Conferencia Este: Boston Celtics 23-6, Cleveland Cavaliers 19-8, Toronto Raptors 17-8, Milwaukee Bucks 15-10, Indiana Pacers 16-11, Washington Wizards 14-12, Detroit Pistons 14-12 y New York Knicks 13-13.

+ Conferencia Oeste: Houston Rockets 21-4, Golden State Warriors 22-6, San Antonio Spurs 19-8, Minnesota Timberwolves 16-11, Denver Nuggets 14-12, Portland Trail Blazers 13-13, New Orleans Pelicans 14-14 y Utah Jazz 13-14.