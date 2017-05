Los secretos de “el Padrino”

Para celebrar los 45 años del estreno de “El Padrino”, la primera parte de la trilogía más emblemática de la historia del cine, en el Festival de Tribeca se realizó un homenaje que contó con la participación del elenco y su director, Francis Ford Coppola, quienes contaron varios detalles y secretos que sorprendieron a los presentes. Coppola reveló que los estudios Paramount, encargados de financiar la película, no querían a Marlon Brando como el inolvidable Don Corleone porque “no tenía buena dicción” y tampoco a Al Pacino, por tratarse en ese entonces de “un desconocido”. Incluso, dijo que recibió amenazas de despido si insistía en la elección de ambos actores. “El estudio me llegó a decir que no volviera a mencionar el nombre de Brando porque no se entendían bien sus líneas y que Pacino era un inexperto que no estaba a la altura de las circunstancias”, agregó el realizador de 78 años.

Pacino audicionó seis veces en los castings para el papel de Michael Corleone. “Una vez lo llamé luego de haberlo testeado en seis oportunidades y me atendió su novia, y le dije que tenía que verlo otra vez y ella me respondió ‘¿por qué le estás haciendo esto? Lo estás torturando’, me gritó muchísimo”, contó el director. Los tironeos con Paramount también se produjeron al momento de decidir quién interpretaría a Connie Corleone (la única hija de

la familia italoamericana), papel que recayó finalmente sobre Talia Shire, hermana del director y conocida por haber encarnado a Adrian, la mujer de Rocky Balboa en la saga del heroico boxeador. Asimismo, Coppola analizó que una película como “El Padrino” sería difícil de producir hoy en día debido a que sus altos costos no serían aprobados por ninguna productora al tratarse de una inversión muy arriesgada. El encuentro organizado en el Radio City Music Hall de Nueva York también contó con la presencia de los mencionados Pacino, Shire y también de Robert de Niro, James Caan, Robert Duvall y Diane Keaton. Durante la entrevista, Pacino contó que en su momento pensó que Coppola “estaba loco” cuando le ofreció un papel tan importante y que sólo accedió debido a la insistencia: “Él quería tanto trabajar conmigo que empecé a pensar que quizá sí podía hacer el papel”. También aseguró que durante la filmación de algunas escenas pensó “que se iba a terminar todo y que estábamos haciendo la peor película de la historia del cine”. Durante el primer fin de semana de estreno en 1972, “El Padrino” recaudó US$30 millones y llegó a casi US$135 mil millones sólo en Estados Unidos (la película costó US$6,5 millones). El tiempo le dio la razón a Coppola y despejó las dudas sobre su gran éxito. ■