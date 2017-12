Los problemas con las vacantes siguen

Miles de padres denuncian que sus hijos no consiguen un lugar en las escuelas de la Ciudad.

Padres, madres y docentes lanzaron la campaña “no sobran niñ@s, faltan escuelas” para reclamar una respuesta ante la falta de vacantes en los colegios públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Según datos oficiales, 11.958 chicos quedaron en 2017 en lista de espera, y ahora se estima que una cantidad similar no tiene un lugar asegurado para el ciclo lectivo 2018. El nivel inicial es el más complicado para conseguir una matrícula.

“Soy Marcela, mamá de León, y mi hijo no tiene vacante para sala de 2 en la escuela pública. Mi hijo no sobra, faltan escuelas”, empieza el video que elaboraron desde el colectivo “Vacantes para Tod@s en las Escuelas Públicas” para denunciar la falta de respuesta del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta ante el problema que afecta a miles de familias. Como Marcela, son miles los padres que hoy no consiguen lugar para sus hijos en las aulas de las escuelas de la Capital Federal.

A raíz de esta situación, se inició una causa en el juzgado de Elena Liberatori. La respuesta del Ministerio de Educación porteño por ahora fue el silencio absoluto. Los padres denuncian la falta de obras y la existencia de un sistema expulsivo que cada vez deja a más chicos afuera de la educación pública.