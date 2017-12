Los niños de 1 a 4 años recibirán una dosis extra de la vacuna triple en 2018

El Ministerio de Salud de la Nación realizará en 2018 la Campaña Nacional de Seguimiento de Vacunación contra el Sarampión y la Rubeola, que prevé la aplicación de una dosis extra de la denominada Triple a los niños de entre 1 y 4 años, para “consolidar la eliminación del sarapión, rubeola, SRC y controlar la protiditis”.

La medida fue dispuesta mediante la Resolución 2334-E/2017 publicada hoy en el Boletín Oficial y contempla la realización de una campaña de vacunación gratuita y obligatoria.

La norma establece que “los Servicios de Salud públicos y privados, así como las diversas instituciones, deberán garantizar la vacunación contra el sarampión, rubéola y parotiditis en forma gratuita y obligatoria a toda la población objetivo, independientemente del antecedente de haber recibido esta vacuna con anterioridad o haber padecido la enfermedad respectiva”.

La Campaña, que se realizará en septiembre y octubre del año próximo y prevé alcanzar al 95% de la población de la franja etaria establecida, contará con materiales descartables y carnés vacunatorios provistos por el Ministerio de Salud de la Nación.

En 2002, en América se “interrumpió la circulación endémica del virus del sarampión”, mientras que en otras regiones del mundo el virus aún circula en forma persistente, notificándose morbilidad y mortalidad tanto en niños como en adultos.

Según datos de la web del Ministerio de Salud de la Nación “​Argentina no presenta casos autóctonos de sarampión desde el año 2000, aunque desde 2009 se han registrado casos importados”.

“El último brote fue en 2010, posterior al mundial de fútbol de Sudáfrica, cuando se registraron dos casos importados y 15 relacionados a la importación y adquiridos en el país”, puntualiza.

Además, señala que en 2011 “hubo 2 casos relacionados a la importación en la localidad turística de El Bolsón y un caso importado en Santa Fe, sin registrarse casos secundarios”.​

Situación similar sucede con la rubeola, enfermedad que en 2015 fue declarada eliminada de las Américas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), a pesar de que en el mundo se presentan diversas regiones con brotes.

En Argentina no no se reportan casos autóctonos de rubéola y ni de Síndrome de Rubéola Congénita (SRC) desde el año 2009.