Los niños de 1 a 4 años recibirán una dosis extra de la vacuna triple en 2018

Se trata de una nueva campaña contra el sarampión y la rubeola congénita que se combatirá aplicando un adicional obligatorio para consolidar la eliminación de dichas enfermedades.

El Ministerio de Salud realizará en 2018 una nueva Campaña Nacional de Seguimiento de Vacunación contra el Sarampión y la Rubeola congénita con la aplicación de una dosis adicional obligatoria de la triple viral a niños de 1 a 4 años, para “consolidar la eliminación” de estas enfermedades que no registran casos autóctonos desde 2000 y 2009, respectivamente.

La titular de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud, Susana Devoto, explicó que al igual que las campañas similares realizadas en 2002, 2005, 2009 y 2014, el objetivo es alcanzar a todos aquellos niños no vacunados dado que cúmulo de estos casos está otra vez próximo a igualar el número anual de nacidos vivos.

“Cuando se hace vacunación sistemática, hay siempre un porcentaje de población que no la recibe por diferentes razones y otro porcentaje que, aún inoculada, no responde a alguna o todas las dosis. En suma, tenemos allí un grupo sin anticuerpos, y por lo tanto susceptible de adquirir y diseminar las enfermedades, que va acumulando casos a lo largo de los años”, dijo.

RIESGO. “¿Y cómo se protege a los que no están vacunados? A través de los que sí lo están y no permiten que se difunda la enfermedad, pero cuando la población susceptible acumulada iguala la cantidad de nacidos vivos por año, es decir, 750 mil niños, estamos en riesgo de que haya un brote”, agregó.

Para evitar esto se pondrá en marcha una “campaña de seguimiento de vacunación” como la que se realizará entre septiembre y octubre del año próximo.

La medida busca vacunar a “todos los niños que corren riesgo de no tener anticuerpos porque están entre la primera o la segunda dosis” -que se aplica a los 5/6 años- o no recibieron ninguna, aunque se administrará a todos de forma gratuita y obligatoria, “independientemente del antecedente de haber recibido esta vacuna con anterioridad o haber padecido la enfermedad respectiva”.

En cuanto a los niños que no reciben cada año las vacunas que indica el calendario de vacunación para su edad, Devoto explicó que “hay un grupo que no lo hacen por contraindicación médica, ya que se trata de pacientes inmunodeprimidos”, a los que se suma los que no acceden “por desconocimiento” o por “una posición antivacuna” de sus padres. ■

Los casos en argentina

En 2002, en América se interrumpió la circulación endémica del virus del sarampión y Argentina no presenta casos autóctonos de la enfermedad desde 2000, aunque desde 2009 se han registrado casos importados. El último brote fue en 2010, posterior al mundial de fútbol de Sudáfrica, cuando se registraron dos casos importados y 15 relacionados a la importación y adquiridos en el país, según datos oficiales.

Se denomina brote a la aparición de casos donde no se los esperaba: pueden ser dos o tres personas nada más y en Argentina se han tenido brotes a partir de casos importados. Situación similar sucede con la rubeola, enfermedad que en 2015 fue declarada eliminada de las Américas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y que en Argentina no reportan casos autóctonos desde 2009.