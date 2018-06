“Los inmigrantes italianos hicieron crecer a Lomas en sus comienzos”

Jorge Castiglioni, presidente de la Sociedad Italiana Unión y Estrella, repasa los inicios de la institución y los aportes a la ciudad en una historia marcada por la perseverancia y los sueños.

Ésta es una época de festejos para la comunidad italiana de Lomas. El miércoles se realiza la celebración de la Fiesta de la República, que se conmemoró ayer, y el 9 de julio se festeja la fundación de la Sociedad Italiana Unión y Estrella (1882), con dos eventos en el Salón Dorado de la institución que encierra una rica historia de perseverancia y sueños.

Y si hay alguien que sabe de esto es Jorge Castiglioni (75), presidente de la Sociedad, tercera generación en este proyecto. Su abuelo participó de la construcción del edificio actual, su padre fue presidente del ‘50 al ’58, él hace 35 años que está en la Sociedad y ahora se suma su hijo, de 45 años.

“Esta propiedad (la actual, en España 37, que incluye también el Teatro Coliseo) se compró con el esfuerzo de los socios, hay una lista de donantes. Mi abuelo puso 1.000 pesos de aquella época. Se juntó el dinero para comprar el terreno y en el ‘30 se empezó hacer la obra, que terminó en el 33”, comenta sobre los comienzos.

En ese mismo año, una nota del Diario La Unión daba cuenta del ambicioso proyecto: “Los residentes extranjeros, aún a conciencia de la magnitud del esfuerzo que la idea representara, tienen los más audaces planes para exteriorizar la grandeza de su país de origen”.

El crecimiento de Lomas se dio a la par de la inmigración. Es que Lomas tenía sólo 21 años cuando fue fundada Unión y Estrella, que comenzó funcionando en la calle Gorriti. “Estos inmigrantes y otros hicieron la Biblioteca Mentruyt, el matadero de la calle Pasco, fundaron los Bomberos, impulsaron la creación del Hospital Gandulfo. Es el mismo grupo de gente que trabajó e hizo crecer a Lomas en sus comienzos hasta los años ‘50”, remarca Castiglioni.

Sin dudas, lo más elogiado de la sede es la arquitectura del Teatro Coliseo y del Salón Dorado: “Los fundadores fueron copiando el estilo del renacimiento italiano y lo que han hecho es una obra monumental. ¿Cómo lo pudieron hacer? No sé, porque en el ‘30 fue la crisis en Argentina, pero sin embargo pudieron”, aclara orgulloso. Y agrega: “Todo el mundo queda impactado por cómo está conservado, hoy no se puede hacer esto, no hay quien lo haga”.

Durante su gestión como presidente, Castiglioni impulsó el rescate artesanal del Salón Dorado que en una época fue pintado de plateado. “En el escritorio de mi padre encontré los planos y ahí vi los colores originales (dorado y un turquesa suave) y me vine acá con un bisturí y un pintor, que estuvo dos años trabajando”.

FESTEJOS. El miércoles, participarán de la celebración de la Fiesta de la República que este año se realiza en la Sociedad de Socorros Mutuos de Adrogué. Por otra parte, a raíz de los 136 años de la institución, el 9 de julio harán un almuerzo con los socios que suman hoy 180. Pero el 7, además, habrá un concierto de ópera con artistas que se distribuirán entre el público. “Va a ser muy lindo, una nueva experiencia. Es la primera vez que lo hacemos”, acota.