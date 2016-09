Los hechos más pintorescos de la historia, en un libro de dos lomenses

Dos docentes jubiladas escribieron “El Mundo en 1816”, un anecdotario histórico donde se rescatan los hechos menos conocidos pero curiosos de la época.

Tras presentarlo en el Teatro del Municipio de Lomas ahora lo llevaron al Congreso de la Nación. Lo que comenzó como una aventura con final lejano e incierto llegó a buen puerto. Dos docentes jubiladas de Lomas escribieron el libro “El Mundo en 1816” que integra la historia con curiosidades y narraciones insólitas, y tras presentarlo en marzo en el Teatro del Municipio como parte de una “introducción” al Bicentenario, acaban de mostraron en sociedad en el Honorable Congreso de la Nación. Se trata de Silvia Bisignani y Patricia Richter, quienes se refieren así a su creación: “Te invitamos a viajar en el tiempo y descubrir qué pasaba en el mundo mientras declarábamos la Independencia”.

“El libro es un proyecto que tenemos hace más de dos años, hecho con mucha constancia, con mucha búsqueda porque no somos historiadoras pero hemos recorrido archivos para poder recabar toda la información”, contó una de sus autoras, Patricia Richter.

“El Mundo en 1816” no es un libro íntegramente de historia a pesar de estar basado en ella. Es más un anecdotario histórico donde se rescatan los hechos menos conocidos y más pintorescos. Las historias suele comenzar con un tinte novelesco para concluir con datos certeros y puntuales. “El libro tiene dos estructuras: una que hace al mundo en 1816, fuera del Río de la Plata, y por el otro lado, lo que pasaba estrictamente en el país”, explicó.

“Nos encontramos, por ejemplo, que hubo un desastre ecológico y climático único en la historia de la humanidad. En 1815 explotó el volcán Tambora de Indonesia y provocó que el hemisferio norte se cubriera de cenizas. Eso ocasionó la reunión de escritores en una villa de Suiza y ahí empezaron a inventar historias de terror porque todo estaba oscuro, la actividad solar disminuyó al mínimo, hubo muchos muertos, mucha hambruna, pérdidas de cosechas. Entonces fue cuando surgieron personajes como Frankestein”, aseguró.

Además de la cuestión mundial en general, que brinda un marco de interpretación a lo particular del país, también relatan hechos históricos de Argentina, haciendo hincapié en los menos conocidos pero no por ello menos interesantes. El trabajo de investigación y realización del libro fue "exhaustivo pero divertido".