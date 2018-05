Los docentes bonaerenses anunciaron un paro para el miércoles

El frente de unidad docente bonaerense lanzó desde Mar del Plata un paro para el miércoles próximo “por la educación pública” y una jornada de protesta para el martes. Aseguran que “no hay diálogo con la Provincia”.

El anuncio lo hizo la titular de la FEB, Mirta Petrocini, junto al secretario general del Suteba, Roberto Baradel, Ariel Guede (AMET), María Inés Busso (Sadop) y Miguel Diaz de (Udocba). “Este conflicto con tanto daño y perjuicio no lo hemos generado nosotros”, aclaró Petrocini, y ratificó que los gremios docentes no van a “firmar” ningún acuerdo salarial “a la baja”.

Unas de las condiciones que establecieron desde un comienzo los docentes fue incorporar la cláusula gatillo, que implica que el aumento se ajusta automáticamente si la inflación supera el monto establecido.

La falta de diálogo y una convocatoria por parte de la Provincia preocupa. El 20 se cumplirá un mes de la última reunión con los funcionarios en busca de un acuerdo. “En medio no hubo ningún llamado ni comunicación, pero no estamos dispuestos a ir a una convocatoria con la obstinación que tienen de presentar una propuesta dada vuelta y maquillada”, insistió, y criticó a la gobernadora María Eugenia Vidal: “Planteó que está cuidando a los docentes, si nos va a cuidar así que no nos cuide más”.