Los de Vico ya trabajan en Adrogué

Brown de Adrogué retornó a los trabajos después de la licencia y sin caras nuevas.

El equipo de Vico no tiene aún refuerzos, pero sí varias bajas.

El mediocampista Lucas Pérez Godoy rescindió contrato y ya no forma parte del grupo, al igual que Federico Ortiz López, y Nicolás Sainz aunque el último se presentó a entrenar por no haber resuelto su salida.

Hoy, el plantel volverá a trabajar en el Campo de Deportes y el sábado viajarán rumbo a Villa Gesell (por una semana), ciudad que eligen cada año para la preparación veraniega.

En cuanto a refuerzos, finalmente Cristian Chavez -hoy en Guaraní de Paraguay- no llegará al club de Adrogué y por eso, Santiago Giordana, de último paso por Villa Dálmine, se convertirá en la primera incorporación del Tricolor. ■