Los colores cítricos serán los infaltables durante la Primavera-Verano

El naranja y el amarillo serán parte de las opciones más destacadas de la temporada que se viene con tonalidades que se lucirán tanto en la indumentaria como en los accesorios.

La llegada de la Primavera está cerca y ya hay que ir poniéndose a tono con los colores que se usarán durante esa temporada. Obviamente que ya se dejarán de lado los negros, grises y marrones para que comiencen a asomarán del armario los colores alegres que anuncien la llegada del buen tiempo.

Este año serán fáciles de elegir los colores de la indumentaria ya que los tonos cítricos serán los más buscados. También los típicos tonos pastel y para aquellas que quieran algo más intenso, también son tendencia los flúor, sobre todo en sus tonos más cítricos como el naranja y el amarillo.

En los desfiles de otoño-invierno ya comenzaba a atisbarse cierta tendencia hacia los tonos anaranjados, aunque menos brillantes. Para esta primavera-verano se podrán encontrar esos tonos ácidos en cualquier tienda online.

Muchas marcas conocidas proponen usar una prenda en amarillo o naranja para crear el resto en torno a este detalle de color. Este tipo de color es se van hallar no solo en vestidos, también los accesorios serán parte de la tendencia que parece que llegó para quedarse. Las dos tonalidades serán claves para combinar tanto accesorios como indumentaria.

Para las que se niegan a tener un look muy llamativo pero le gustan estas tonalidades tan vivas, la opción reside en optar por un bolso o unos zapatos en amarillo o naranja intenso. Esta elección combinado con algo sobrio no llamará tanto la atención, pero igual el outfit estará acorde a la último en moda. El total look tanto en amarillo como en naranja también es lo que se usará.

La mejor opción para llevar un vestido en este color es que los accesorios sean en tonos oscuros, el negro siempre es un perfecto contraste, así le quitarán peso a la intensidad de los tonos cítricos.

OTRAS TENDENCIAS. Entre lo que más se usará en la temporada Primavera – Verano también estarán presentes las sneakers de colores intensos y bien llamativos, los pantalones cigarette en colores variados que serán los comodines y que salvarán a todas para cualquier outfit urbano ya que son cómodos y súper combinables.

Las gafas espejadas también se mantendrán para darle un toque distintivo a un look bien veraniego.