Los Caballeros tropezaron y las Damas fueron las que sacaron mejores réditos

En varones, fueron todas derrotas, mientras que las Conejas sumaron de visitante. Triunfo de Monte Grande y Lomas B. Empate de San Albano y caídas para Banfield, Pucará y Lomas D.

Lomas sumó su segunda derrota consecutiva. Esta vez, cayó como local ante Santa Bárbara por 3-2, en partido válido por la sexta fecha (quinta de la temporada) del Torneo Metropolitano de Hóckey sobre Césped.

A los conducidos por Jorge Lombi no les alcanzó con los goles de Martín Ferreiro y Santiago Montelli. Para la visita anotaron Tomás D´Alfonso (2) y Juan Mardones. TV: Alejo Bonani (L); Juan Paolini e Ignacio Salas (SB); TA: Bonani y Gregorio Cenini (L).

Los Tricolores se encuentran en el sexto lugar con nueve puntos.

Por la Primera B, 10° fecha (octava de la temporada), el Taladro cayó en su vista a Banco Provincia B por 2-1, con goles de Emiliano Garay y Matías Moreno, señalando Martín Farías para los sureños. TV: E. Garay (BP); Ariel Marques Loureiro (B); TA: E. Garay -2- y Estanislao Vila (BP); Andrés Gaya Pardo (B).

Por su parte, el Granate perdió con SAG Lomas por 3-1 en condición de visitante. Los tantos del local fueron de Lautaro Geniz (2) y Nicolás Fornela; descontó Patricio Martínez. TV: Juan Destito (SAG); Mariano Pérez Larraburu (L).

Banfield marcha cuarto con 17 puntos; Lanús está 14° con seis y SAG Lomas 17° con cinco.

LAS DAMAS. Por la sexta fecha, Lomas igualó como visitante de Saint Catherine´s 1-1. El gol fue de María Emilia Forcherio. Para las locales anotó Agustina Garrido.

Las dirigidas por Claudio Junquet figuran undécimas en las posiciones con seis unidades.

Por la Primera B, Banfield y Pucará sumaron derrotas. Las Albiverdes perdieron en Luis Guillón por 2-1 frente a Regatas Bella Vista, que anotó por intermedio de María Rodríguez y Eugenia Gerón. El tanto local fue obra de Dolores Del Frate. TA: Camila Sozzani (B).

En tanto, las de Burzaco cayeron en su visita a Quilmes por 3-1. Soledad Esteban marcó para Pucará, mientras que para las Cerveceras lo hicieron Guadalupe Adorno Rougier, Macarena Mora y Sol Rodríguez. TV: Andreina Colonna (P). Las chicas de Banfield se posicionan 14° con cuatro puntos y un partidos menos, mientras que Pucará no suma.

En la C, Lomas D fue derrotada por Vilo 3-1. El gol fue de María Cecilia Fernández Rouyet, que sumó tarjetas verde y amarilla. Giselle Agnoletti, Marisa Carroli y Rocío Domínguez marcaron para VILO. TV: Carolina Caratozzolo y María Belén Sotelo Vilarino (V).

Monte Grande venció a domicilio a Lanús por 1-0, con gol de Lara Ravetta. TV: Laurena De Felice (L); María Villalba, Ayelén Villarrica e Ivanna Wabiszczowicz (MG). TA: Delfina Junquera (MG).

Finalmente, SAG Lomas igualó como visitante de U. La Plata 1-1, con tanto de Martina Butti. Para las locales anotó Martina Molina. TV: Carolina Alvite (SAG).

Posiciones: 3) Monte Grande 12 puntos; 9) SAG Lomas 8; 11) Lanús 6 y 16) Lomas D 0.

En la Primera DZ1, Lomas B venció a San Marcos por 2-0, con anotaciones de Aldana Barral y Nicole Pluis. TV: Barral (L); TV y A: María Clara Hansen (SM).

Tabla: 3) Lomas B 14 puntos, a dos del puntero San Patricio.

Por la Zona 2, San Albano logró empatar 2-2 como local ante Ciudad C. Para las Tricolores marcaron Pilar Ojeda y Agustina Rovegno, al tiempo que Greta Grossi y Ayelén Manatrizio Arestides anotaron los visitantes.TV: Victoria Berdina (SA); Martina Yáñez (C).

Tabla: 10) San Albano 7 puntos

Por la Primera EZ1, Lomas C venció por 1-0 a GEBA D, con gol de Carolina López Presas.

Tabla: 9) Lomas C 8 unidades. ■