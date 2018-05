Los Andes apunta a diez refuerzos

La dupla técnica del Milrayitas busca sumar futbolistas en las todas líneas, con la idea de potenciar el plantel y mantener un número similar de futbolistas.

Mientras avanzan las conversaciones con los futbolistas que no seguirán en el club, Los Andes también trabaja en el armado del nuevo plantel y los entrenadores Gabriel Lobos y Luis Pérez tienen en claro cuántos refuerzos pretenden: entre ocho y diez incporaciones.

Con esa cantidad, la idea del cuerpo técnico es sumar jugadores en todas las líneas, teniendo en cuenta la cantidad de desvinculaciones que tendrán en este receso. Además, con este tope, los juveniles no perderán su lugar en el plantel profesional.

Respecto a este tema, si bien las negociaciones se manejan en total hermetismo, esta semana aparecerán las primeras novedades en cuanto a las incorporaciones.

En ese sentido, la dupla técnica pretende cerrar el mayor número posible de refuerzos en las próximas semanas, con el objetivo de tener el plantel completo al regreso a los entrenamientos, que está pactado para la primera semana de junio, más allá de que aún no esté definido el inicio del torneo de la B Nacional.

Por otra parte, en cuanto a la pretemporada, no hay una fecha estimativa y tampoco está elegido el lugar, debido a que aún no se sabe cuándo comienza la competencia oficial. Una de las posibilidades que se maneja es Balcarce, pero aún no está definido.