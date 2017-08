Lomas: ya construyen la calzada del nuevo puente de Martín Rodríguez

Las cuadrillas le dan forma al cruce vehicular que se ubica a la altura del Arroyo del Rey. Actualmente están colocando el enrejado para luego volcar el hormigón y continuar con las pasarelas peatonales. Se calcula que en un mes puede estar listo.

Sobre la calle Martín Rodríguez, a la altura del Arroyo del Rey, continúa tomando forma el nuevo puente que permitirá mejorar la conexión entre los barrios de Albertina y Santa Marta. La estructura principal del cruce vehicular ya está prácticamente terminada y en los próximos días las cuadrillas avanzarán en la colocación del hormigón y la construcción de las pasarelas por donde circularán los peatones. “Trabajamos en iniciativas que impacten de manera positiva en la calidad de vida de los vecinos, con mejores caminos, conexiones entre los barrios y una infraestructura urbana que permita evitar anegamientos y

conectar mejor todos los barrios”, destacó el intendente, Martín Insaurralde. La obra actualmente “se encuentra en un 80%”, según detallaron desde el Municipio de Lomas. Los operarios están armando el enrejado de hierro para construir la calzada en hormigón y luego proceder con los dos pasos peatonales que se dispondrán, uno por mano. “Si el tiempo ayuda y todo avanza como hasta ahora en 30 días o un poco más el puente podría estar listo”, aseguró el delegado de Albertina, Julio Canales. El viejo puente no daba seguridad, sobre todo a los peatones. No poseía barandas de contención y representaba “un

peligro” de noche. El nuevo será todo lo contrario. De hecho tendrá otra fisonomía: estará compuesto por vigas y no contendrá columnas ni pilares

sobre el arroyo, para evitar que la basura se enganche y tapone el cauce, generando obstrucciones y en el peor de los casos anegamientos. El proyecto es parte del conjunto de obras que se programó como parte del plan de

saneamiento del Arroyo del Rey. Además de la limpieza y la canalización del cauce, ya se realizaron 18 nuevos cruces en toda la cuenca. Los puentes que se edificaron, entre otros lugares, en Bilac, Molina Arrotea, Quesada, Figueredo, Labardén, Ayolas, Escobar, Florencio Sánchez, Laprida, Colombres y Ramón Falcón. A raíz de las tareas, hoy, la zona se encuentra momentáneamente cerrada al tránsito para que las obras avancen con mayor celeridad. Los vecinos que quieran cruzar hacia uno u otro lado del arroyo deberán tomar recorridos alternativos por Mayor Olivero (Santa Marta) o de Virgen de Itatí (Albertina). El delegado Canales se mos

tró entusiasmado por los avances y señaló que “esta obra es de mucha importancia” para la zona. “Ahora los vecinos que van y vienen por Martín Rodríguez en auto tendrán una conexión directa entre Camino Negro y Camino de Cintura”. Al mismo tiempo las líneas de colectivo 548, 318 y 20 que circulan por el barrio se verán beneficiados por los arreglos. Amalia Benítez, vecina de Santa Marta, destacó los cambios que podría traer el nuevo cruce. “Antes yo me bajaba del colectivo en Virgilio y para cruzar el arroyo lo tenía que hacer con cuidado. Ahora, con las pasarelas que dicen que va a tener, va a ser otra cosa”, apuntó. ■