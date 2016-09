Lomas recordará la Noche de los Lápices

La Mesa de Trabajo del Ex Pozo de Banfield realizará una jornada de Memoria el viernes 23. La comunidad lomense refuerza el trabajo de la Memoria.

En conmemoración de los 40 años de la trágica Noche de los Lápices, la Mesa de Trabajo del Ex Pozo de Banfield, junto a las escuelas secundarias del distrito, realizará un encuentro de reflexión en el ex centro de detención clandestino, ubicado en Siciliano y Vernet.

A pesar de haberse conmemorado el aniversario el pasado viernes 16, el encuentro se llevará a cabo el próximo viernes 23 a partir de las 9. En el espacio, los estudiantes que participan del proyecto Jóvenes y Memoria expondrán sus trabajos y propuestas para recordar los hechos acontecidos en el distrito en la época de la dictadura militar, todos ellos alusivos a la Noche de los Lápices.

Además, habrá una carpa donde se transmitirán los videos realizados por los alumnos.

Durante la jornada, los vecinos podrán conocer parte del espacio. No obstante, será “una parte muy pequeña porque lo demás está en proceso de juicio, por lo que no se puede mostrar”, explicaron desde la organización y añadieron que también “habrá una explicación sobre la historia del ex Pozo, desde su comienzo hasta su cierre. Recordaremos a compañeros que pasaron por ahí, las diferentes formas de persecución que hubo, la metodología aplicada en el lugar en cuanto a torturas y cómo llegaron los detenidos de otros distritos, como ocurrió con los chicos de ‘La Noche de los Lápices’, que eran de La Plata”.