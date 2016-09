Lomas logró una victoria clave para acechar los puestos de clasificación

El Tricolor venció a Ciudad B 4-2 y no cesa en su búsqueda por entrar a los playoffs. En tanto, Banfield perdió su invicto contra SAG y Las Conejas fueron derrotadas en Arenales por Italiano.

Lomas Athletic consiguió una victoria clave sobre Ciudad B para meterse en puestos de playoffs. En el predio de Arenales, los dirigidos por Jorge Lombi volvieron a sumar de a tres y se consolidan en las posiciones, luego de su triunfo 4-2 que los llevó a los 36 puntos. Los goles del Tricolor fueron anotados por Ignacio Del Castillo, Santiago Mazzilli, Guillermo y Santiago Montelli. Recibieron tarjeta verde Alejo Bonnani y Guille Montelli. Para la visita marcó por duplicado Matías Schwartzman. Tarjeta verde para Felipe González y Germán Sarda y amarilla para Matías Luppani. El próximo fin de semana, Lomas visitará a Quilmes B, que fue goleado 5-1 por San Martín. En la Primera B, Banfield perdió el invicto al caer como visitante de SAG 4-2, otros de los equipos que comparten el pelotón de la punta. Ahora, los de Gabriel González Gabrieli están a seis unidades de Universitario de La Plata A, con un partido menos jugado. Para el Taladro aportaron goles Gabriel Distassio y Martín Farías; Germán Mac Dougall y Martín Muñoz terminaron con tarjeta verde y Martín Farías con amarilla.

Los tantos del local fueron de Federico Badal (3) y Raúl Montero: Tarjeta verde para Badal, Federico D´Arezzo, Tomás Díaz y Leonardo Rognoni. Amarilla: Tomás Franceschini y Tomás Salazar. Por su parte, Lanús empató en un encuentro vibrante 5-5 en su visita a Gimnasia y Esgrima B. Los tantos Granates fueron de Patricio Martínez (2), Gastón Julián Bonelli, Agustín Monteverde y Ricardo Gabriel Scarano. Tarjeta verde para Martín Fabiano y Luciano Pérez Larraburu. Amarilla: Martínez. En el local, Juan Diego Clérici anotó cuatro goles y el restante fue de Matías Barragán. Tarjetas verde para Gonzalo Basualdo, Lisandro Di Prátula y Ramiro Pérez y amarilla para Basualdo. En busca de la recuperación, Banfield recibirá a Gimnasia y Esgrima B y Lanús hará lo propio con Martín Güemes, que venció 3-1 a Ferro y es otro de los animadores. Las posiciones: Universitario de La Plata A 68; Banfield 62; Banco Provincia B 59; GEBA B, SAG y AACF Quilmes 54; San Fernando B y Martín Güemes 44; Universitario Mar del Plata 36; Lanús 29; SITAS 28; Ferro y Universitario de La Plata B 22; Estudiantes de La Plata 15; BACS 13; Berazategui 12; Coronel Brandsen 6, EFI Lobos 0.

LAS CHICAS. Las Conejas no pudieron frente a Italiano y cayeron 3-1 como locales. El gol de Agustina Telesca no les alcanzó a las dirigidas por Claudio Junquet, que perdieron un valor importante en la delantera Agustina Albertario, que se fue a jugar al KHC Leuven de Bélgica. Sofía Jorge, Martina Nístico y Florencia Villalba recibieron tarjeta verde. Para la visita marcaron Delfina a Victoria Lima Coimbra. Tarjeta verde: Hamra y Carla Servadio. En la próxima jornada, Lomas tendrá un compromiso de riesgo frente al puntero GEBA, que igualó 2-2 con Banco Nación. En la B, Pucará rescató un punto en su visita a San Lorenzo, con el que igualó 3-3, aunque sigue comprometido con el descenso. Para las dirigidas por Lucas Argento marcaron Carolina Lópes, Manuela Miniussi y Melisa Rivas, mientras que para el CASLA lo hizo Camila Goroso por triplicado. Tarjeta verde: Goroso y amarilla Solange Rodríguez. Las de Burzaco recibirán a Ciudad B, que perdió con Liceo Naval 3-1. Posiciones: Saint Catherine’s 49; Liceo Naval y San Cirano 41; SAG 40; Mitre 35; Olivos 34; Quilmes 25; CUBA 24; Ciudad B 23; Regatas Bella Vista 22; Ducilo 20; San Lorenzo 19; BACRC y Pucará 17; SITAS 13; GEBA B 5. Finalmente, en la C, Banfield goleó a Lomas D 3-0 y mantuvo los ocho puntos de ventaja sobre Santa Bárbara B. Valeria Bavcar, Candela D´Amato Fitzgerald y Eugenia Ruggero contribuyeron para la victoria.Tarjeta verde: Gilda Macri y Nadia Solange Villafañe. En el perdedor, Silvina Marisa Mas recibió verde y amarilla; mientras que María Pía Garreta y María Eugenia San Pelegrino amarilla. Por su parte, la tira B de Lomas cayó 1-0 en su visita a Vélez, gol de Carla Curtosi. En el local recibió la verde Lucía Paula Conditi y amarilla Valentina Mascazzini. En las lomenses, verde para Mercedes Paganini. En tanto, Monte Grande igualó en San Isidro con SIC B 3-3. Goles de Lara Ravetta (2) y Aylen Carlo musto. Tarjeta verde: María Pilar Casteluccio y Agustina Stefani. Amarilla: Raveta. Los goles del San Isidro los hicieron María Victoria Correche, Clara Díaz Colodrero y Consuelo Seru Campos. Tarjeta verde: Agostina Monti. En la próxima jornada, Banfield visita a Hindú (1-2 con Regatas Avellaneda), Lomas D recibe a SIC B, Lomas B a Regatas de Avellaneda y Monte Grande a Universitario de La Plata. La tabla: Banfield 44; Santa Bárbara B 36; Hindú 35; Vélez y Municipalidad de Vicente López 33; Universitario de La Plata 32; Monte Grande 31; Banco Ciudad 30; San Fernando B 27; SIC B 26; Lomas B 21; Regatas de Avellaneda 20; CASI B 18; Estudiantes de La Plata y Lomas D 14; GEBA C 10. ■