Lomas, encendido por la educación

Cientos de docentes realizaron “La marcha de las antorchas” para exigirle a la Provincia una paritaria justa y rechazar el cierre de los bachilleratos de adultos. Se movilizaron a la Grigera.

Con velas, bombos, banderas y carteles, los docentes de Lomas se manifestaron por las calles de Lomas hacia la Plaza Grigera, para reclamar por una serie de derechos contemplados en la Ley Nacional de Educación que fueron vulnerados por el Gobierno. Se trató de la Marcha de Antorchas, que tuvo como centro el pedido de una negociación paritaria justa y la defensa de los bachilleratos para adultos.

“Es urgente la convocatoria a paritaria nacional, hay muchos conflictos en todo el país que no se destraban por la falta de voluntad; y a nivel provincial lo mismo. Las propias consultoras del Gobierno están dando un indice inflacionario para este año que no baja del 20% por eso es inadmisible que aceptemos el 15%”, sostuvo Javier Perín, secretario general de Suteba Lomas.

La manifestación, que avanzó desde Meeks y Laprida, también se hizo fuerte para pedir que Provincia no cierre los bachilleratos de adultos: “Es una opción que utilizan muchísimos alumnos jóvenes y adultos que egresan”.

María de los Ángeles Kozinovic, docente de Lomas, sostuvo: “Es un decisión arbitraria y nuestros alumnos mayores se merecen ser considerados y no como un número de una planilla de Excel”.

Según cifras del Suteba, hay 1.000 alumnos de escuelas secundarias que no pudieron empezar el ciclo lectivo por falta del nombramiento de profesores. Además hay cientos de cargos de preceptores, bibliotecarios y otros, que no fueron cubiertos. También reclaman que en Lomas hay 2.000 nenes que no tienen vacante en la educación inicial.

Los distintos sindicatos manifestaron su voluntad de no tomar medidas de fuerza a la espera de una nueva propuesta del Gobierno bonaerense.

El jueves y viernes se harán los órganos resolutivos de cada sindicato y el viernes habrá una reunión de delegados para definir cómo seguirá el conflicto en la provincia.