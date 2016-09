Lomas: el Municipio asesora a más vecinos ante las empresas

A través de la Dirección de Defensa al Consumidor, durante el último mes más de 1.100 lomenses recibieron asistencia sobre diferentes temas vinculados a servicios y productos. Las mayoría de las consultas, sobre telefonía celular y sector financiero.

Las dimensiones y burocracias de una empresa muchas veces resultan complejas a la hora de realizar un reclamo por la disconformidad de un servicio o con un producto. Largas cadenas de llamadas y presentaciones judiciales que muchas veces no llegan a ninguna retribución son moneda corriente. Para que los vecinos no se vean desamparados ante estas situaciones, el Municipio los acompaña y asesora en todo el proceso de reclamos a través de la Dirección de Defensa del Consumidor. Durante el mes de agosto, más de 1.100 ciudadanos de Lomas fueron atendidos y asesorados sobre diversos conflictos derivados de la compra o contratación de productos y servicios, el 82% de ellas se realizaron a través de consultas presenciales, telefónicas y vía correo electrónico. Todas las consultas son de manera personalizada, haciendo hincapié en cada caso particular. Tras estas consultas, los trabajadores del Municipio elaboraron unas 500 cédulas de notificación y realizaron 150 denuncias a empresas que incumplieron parte de sus contratos con quienes adquirieron sus productos. Además, los encargados del área acompañaron a más de 350 vecinos a las audiencias de conciliación. Los casos más frecuentes se centran en reclamos sobre telefonía celular y consumo financiero. “A través de Defensa al Consumidor les brindamos a los vecinos la posibilidad de

ser asesorados sobre diferentes cuestiones que pueden surgir durante la adquisición de un producto o un servicio y no está acorde a lo que se había pactado a la hora de la compra. Es importante ser mediadores y proteger el bolsillo de los lomenses”, destacó el Intendente de Lomas, Martín Insaurralde, sobre el servicio que se brinda en forma totalmente gratuita. Las subas de las tarifas de los servicios básicos como la luz y el gas han desconcertado a gran parte de la población, que no entiende cómo se realiza la facturación o por qué le llegan los montos a pagar. Desde el Defensa del Consumidor también asesoraron y ayudaron a los vecinos a solicitar las tarifas sociales de luz, gas y agua en el caso de que le correspondieran.

Además, informan a los usuarios sobre cómo actuar ante las empresas en caso de que el consumo e importe de las facturas no sea el correcto. “En cada caso, brindamos las posibilidades que tiene el vecino, los pro y los contra. Es importante considerar los requerimientos de cada hogar, que los vecinos ponderen sus necesidades para cada caso. Nosotros nos tomamos todo el tiempo que sea necesario para que el vecino comprenda la situación actual”, explicó Sandra Bartalini, directora del área.

QUIÉN PUEDE INICIAR EL RECLAMO. Todas aquellas personas que hayan comprado un producto o servicio dentro del territorio lomense y residan en el partido, o que hayan adquirido bienes a través de internet, en forma telefónica o domicilaria, podrán solicitar la ayuda legal del Municipio. Para ello, los encargados del área de Defensa al Consumidor advierten a los vecinos que deben exigir la factura y conservarla, ya que será de fundamental a la hora de efectuar un reclamo.

CÓMO Y DONDE. Para iniciar el trámite, los vecinos pueden acercarse de lunes a viernes, de 8 a 16, al área de Atención de Defensa del Consumidor, ubicada en la oficina 118 de la planta baja del Palacio Municipal, ubicada en Manuel Castro 220. Allí deberán llenar un formulario con datos del denunciante y del denunciado, los motivos de la denuncia y la pretensión de lo que considera que solucionaría la disputa. También pueden comunicarse

por teléfono al 4239-9642 o por mail a defensaconsumidores@lomasdezamora.gov.ar Además, deberán presentar su DNI acompañado de un original y copia de la factura que constata la relación de consumo. En caso de no poseerla porque no le fue otorgada por el comercio, deberá presentar obligatoriamente denuncia en la AFIP. Una vez que se detecta en la denuncia la presunta infracción a la Ley de Defensa al Consumidor, se fijará una audiencia conciliatoria a la que serán convocados ambas partes involucradas para alcanzar un acuerdo que contemple los intereses del requirente. En caso de que no se llegue a un acuerdo y se verifique el incumplimiento, la empresa podrá sancionar al demandante. ■