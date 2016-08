Lomas Athletic se tiñó de oro con la visita estelar de Agustín Mazzilli

Ex jugador del club y reciente campeón olímpico brindó una clínica a los chicos del Tricolor y además respondió preguntas, se sacó fotos y firmó autógrafos. “No me canso de venir“, dijo.

Lomas Athletic se vistió de gala y recibió a uno de sus niños mimados: Agustín Mazzilli. El delantero del seleccionado de hóckey y reciente ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río pasó a saludar por Arenales y brindó una clínica a los chicos que practican la actividad en la institución. Acompañado por Alejandra Gulla, ex jugadora de Las Leonas y también medallista olímpica, y el entrenador Claudio Junquet, Mazzilli tuvo un contacto cara a cara con los chicos y enseñó movimientos con la bocha, respondió preguntas, se sacó fotos, firmó autógrafos les permitió a los nenes disfrutar de la medalla de oro. “Nunca me voy a cansar de venir, me divirtió mucho cada que vengo y la pasó muy bien. Es mi club”, comentó Mazzilli, quien hoy viajará a Holanda para incorporarse al Orange Rood, su nuevo equipo. En la clínica también estuvieron presentes Héctor Rocca, presidente del club, Silvina Más y la integrante del equipo de Primera Agustina Duarte. Y justamente el presidente se mostró muy contento por la visita de Mazzilli. “A Agustín lo conozco desde los 7 años y verlo hoy que venga con esa humildad, con la medalla y a participar con los chicos, nos llena de emoción”, remarcó. Y Gulla cerró: “Fue un gesto hermoso el de Agus y habla de la persona que es. Y por suerte, los chicos lo disfrutaron mucho”.