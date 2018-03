Lobos: “Los Andes mereció ganar el partido”

El entrenador del Milrayitas analizó el empate sin goles del sábado ante Flandria y remarcó que el equipo generó “cinco situaciones claras” para ganarlo. “Los tres puntos hubiesen sido más que merecido”, resaltó, sin vueltas.

Con una mezcla de sensaciones y tras masticar algo de bronca por no haber podido ganar, el entrenador de Los Andes, Gabriel Lobos, se mostró conforme con el rendimiento en el empate sin goles ante Flandria y remarcó que el Milrayitas “mereció ganarlo”, ya que recalcó que el equipo tuvo “cinco situaciones muy claras” para convertir.

“La verdad es que no ligamos. Tuvimos cinco situaciones muy claras, dos tiros en los palos, y contra eso no se puede hacer nada. Si bien todavía no encontramos la regularidad que queremos, creo que hicimos los méritos para ganarlo. Los tres puntos hubiesen sido más que merecidos”, remarcó Lobos.

El entrenador, más allá de reconocer que “al equipo le sigue costando el juego”, puntualizó en las chances generadas a lo largo del partido: un cabezazo a los dos minutos de Cérica al travesaño, un remate y dos cabezazos Lenci en los instantes posteriores y, por último, un disparo de Vivas en el palo durante el complemento.

“Si era gol la de Cérica, el encuentro hubiese sido otro, ya que ellos iban a estar obligados a arriesgar más, cosa que no hicieron en los noventa minutos”, remarcó el DT. Y agregó: “Estoy tranquilo porque las chances están y sé que van a entrar. En estos momentos, cuando no se liga, hay que seguir trabajando. Ya van a pegar en el palo y entrar”.

Con este empate ante el Canario, Los Andes dejó escapar una buena posibilidad para ganar en tranquilidad en la lucha por evitar el descenso. Es que si bien está un poco alejado, todo está muy peleado y cualquier cosa puede pasar en la recta final.

Al respecto, Lobos se mostró muy tranquilo y valoró la igualdad conseguida en Lomas. “Si no se puede ganar porque la pelota pega en el palo y sale, sumar es importante y nosotros lo hicimos. Seguimos por el camino de sumar puntos y esto nos sirve”, resaltó.

Por último, sin perder de foco al Reducido, el técnico concluyó: “La mediocridad de la B Nacional indica que estamos todos en el mismo escalón, no hay un equipo que saque mucha diferencia. Por eso, dentro de la paridad que hay en la divisional, Los Andes puede terminar dentro de los ocho primeros. Tenemos con qué”.