“Llegamos bien al partido con Riestra”

Emanuel Martínez dijo que se aprovecharon las semanas para corregir y que necesitan ganar.

El volante Gasolero afirmó que todo el plantel comienza de cero con la llegada del nuevo DT. El técnico de Los Andes, Sergio Rondina, realizó variantes en el amistoso contra Boca, algunas tácticas y otras por lesiones.

Una de ellas fue la incorporación de Emanuel Martínez a la línea defensiva. El lateral, en diálogo con La Unión, dijo que las dos últimas semanas del equipo “fueron muy buenas” y que llegan bien al partido del próximo lunes.

“En la primera semana hicimos un buen amistoso y en esta última trabajamos muy bien llegamos de la mejor manera al partido ante Riestra”. Ema, que cumple su segundo ciclo en el club, señaló: “Necesitamos ganar éste y los partidos que vienen, pero el primer objetivo es Riestra”.

Y agregó: “Lo bueno es que el trabajo ahora hay que llevarlo a la práctica, salvo unos dos partidos, el equipo no hizo mal las cosas. Hubo partidos que no fueron malos y no conseguimos el resultado deseado”. Del próximo rival dijo: “Son chiquitos y rápidos de mitad de cancha hacia adelante y atrás no se complican demasiado”.