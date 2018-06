Llega la segunda parte de “GLOW”

La segunda temporada de la serie de comedia “GLOW”, inspirada en la historia real del primer grupo de lucha libre integrado por mujeres, estará a disposición en la plataforma de Netflix a partir de este viernes.

Creada por el equipo creativo detrás de “Orange is the New Black” y protagonizada por Alison Brie (“Community”, “Mad Men”), la trama sigue a un grupo de inadaptadas que en la Los Ángeles de la década del ‘80 conformaron el equipo de luchadoras profesionales “Hermosas Damas de la Lucha Libre” (“Gorgeous Ladies of Wrestling” por sus siglas en inglés).