Líderes independentistas presos declaran ante el juez, que podría dejarlos en libertad

El ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y otros nueve dirigentes independentistas comenzaron a declarar hoy ante el juez del Tribunal Supremo español que decidirá si los excarcela mientras continúa la investigación en su contra por rebelión, sedición y malversación por intentar la secesión de Cataluña.

Los líderes secesionistas, quienes fueron trasladados hasta el alto tribunal desde prisión madrileña en medio de una gran expectativa mediática, podrían quedar en libertad si, como ya ocurrió con otros acusados en esta misma causa, se comprometen a cumplir la ley.

El primero en comparecer ante el juez de instrucción Pablo Llarena fue Junqueras, y posteriormente lo harán el resto de acusados, que está previsto que ingresen a la sala de dos en dos, informaron fuentes judiciales.

Junqueras y la mayoría de políticos y dirigentes encarcelados figuran en las listas de las elecciones del 21 de diciembre y, por lo tanto, reclaman poder participar en igualdad de condiciones que el resto de candidatos en la campaña que comienza en la medianoche del próximo lunes.

El ex presidente catalán Carles Puigdemont, quien se encuentra en Bruselas a la espera del juicio de extradición en su contra por este mismo caso, envió un mensaje a los ex miembros de su gobierno animándolos a hacer lo necesario para ser excarcelados y poder hacer campaña.

“Los queremos en casa. Tienen que salir de la cárcel porque no tendrían que haber entrado nunca. Hagan lo que haga falta para salir”, escribió Puigdemont hoy en su cuenta de Twitter.

El ex presidente también señaló que queda “mucho trabajo” por hacer y aseguró que los encarcelados son necesarios “para plantar cara al tripartito del 155”, como bautizó al bloque conformado por el Partido Popular (PP), el Partido Socialista (PSOE) y Ciudadanos, que apoyaron la intervención del Ejecutivo de Mariano Rajoy al amparo del artículo 155 de la Constitución.

Las defensas de todos los acusados encarcelados solicitaron la revisión de la medida cautelar de prisión sin fianza después de que el Supremo asumió toda la investigación, una parte de la cual tenía en su poder la Audiencia Nacional.

El hecho de que Llarena haya dejado en libertad provisional a la presidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell, y a otros parlamentarios investigados abrió la puerta a que una vez unificada la causa todos los dirigentes independentistas se beneficiarían de un trato más favorable y bajo los mismos criterios, el acatamiento de la Constitución, salieran en libertad.

Es previsible que en caso de decretar libertad provisional para los investigados el magistrado imponga fianzas de diferentes cuantías. Forcadell, con un papel clave en el plan de secesión, tuvo que pagar 150.000 euros.

“Está todo previsto para poder hacer efectivas las fianzas que se acuerden, esperamos que sea una fianza proporcional y en consecuencia tenemos previsto la posibilidad de consignar las fianzas”, dijo a las puertas del tribunal Ester Capella, senadora de ERC (Esquerra Republicana de Catalunya), el partido de Junqueras.

La puesta en libertad de los dirigentes catalanes es vista con buenos ojos tanto por el Ejecutivo español de Mariano Rajoy como por un importante sector de la oposición no independentista, ya que relajaría el ambiente de tensión de cara a las elecciones regionales del 21 de diciembre.

“Respetamos las decisiones judiciales, pero esperamos que los políticos encarcelados salgan de prisión, y que cuando toque tengan su juicio y una sentencia justa”, dijo en la víspera Eva Granados, número dos de la candidatura del Partido Socialista de los Catalanes (PSC), en declaraciones a Télam.