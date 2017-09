Liberan a tres detenidos

Los dirigentes sociales de la Tupac Amaru de Mendoza que estaban presos por asociación ilícita fueron liberados. Además, cuestionaron al fiscal que investigó el caso, dado que no estaban probadas las imputaciones de todos los detenidos. Nélida Rojas, líder de la Tupac Amaru mendocina; su esposo, Ramón Martínez; sus tres hijos, Carla, Leonela y Federico

y su nuera, Fanny Villegas, fueron puestos en libertad, luego de que la Justicia determinara que las pruebas de asociación ilícita y coacciones agravadas no eran contundentes. Todos estaban presos desde marzo pasado, excepto Rojas, que tenía prisión domiciliaria debido a problemas de salud. La defensa denunció que les armaron una causa, que se cayó al no tener pruebas sólidas y lo calificó como una “persecución política”. “Hasta ahora, es durísimo el fallo en contra de la fiscalía por la ‘asociación ilícita’. Dice que fue una situación arbitraria, hecha para justificar las detenciones”, aseguró el abogado Alfredo Guevara, y agregó: “El fallo también afirma que no se verifica ningún elemento para acreditar los delitos de extorsión, coacción y estafa”. ■