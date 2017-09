Leandro Tornello trae sus “Canciones viajeras” a Lomas

Este cantautor, que quiso ser científico y terminó siendo músico, se presenta esta noche en El Nido, junto al uruguayo Toto Yulelé y a Facu Galli, el anfitrión del ciclo “Cantando para decir”.

Quise ser científico. Me gustaba la ciencia y hacer inventos, aplicaba la ingeniería a mis autitos. Un día se me cruzó la música y me fui para otro lado”, asegura Leandro Tornello, quien dejó atrás sus deseos de ser un hombre de ciencia, para meterse de a poco en la música.

Su primer instrumento fue una timbaleta, pero un hecho fortuito lo acercó a la guitarra.

“Me había comprado una timbaleta y fui a comprar después un cuadernillo para aprender a tocar. Como estaba $18 y no me alcanzaba, me compré uno de guitarra, que estaba $5. Empecé a tocar con una guitarra que tenía mi viejo, pero mi primer tema lo compuse con un tecladito Casio”, comenta este artista, que finalmente se decidió por la viola.

Nacido en Lomas en 1985 y criado en Monte Grande, estudió canto lírico, algo de lenguaje musical, pero siempre utilizó el camino autodidacta. Además de ser licenciado en publicidad, estudió un poco de piano en el conservatorio.

Comenzó a acumular viajes e historias y en 2015 editó su primer disco, “Canciones viajeras”. Recorriendo las sendas de la trova y la poesía, brinda sus canciones caracterizadas por una particular sensibilidad, y sutileza musical y poética.

“Edité mi primer trabajo tardíamente, empecé a componer a los 12 años y fui acumulando canciones, aunque algunas quedaron en el camino. Después de grabar demos, hice un grabación más seria con esas canciones viajeras y las historias y sensaciones que fue acumulando”, acota.

Con Facundo Galli como anfitrión del ciclo “Cantando para decir”, esta noche Leandro Tornello va a mostrar los temas de su primer disco y adelantar parte del material de su segundo trabajo en El Nido. Además, el uruguayo Toto Yulelé se suma a la velada.

Este cantautor de la región con espíritu trashumante recorrió Barcelona y el Sur de Francia “a dedo”. Luego emprendió una larga travesía, con su guitarra dentro del equipaje, que comenzó en Rosario y terminó en Panamá, haciendo este tramo siempre por tierra firme, al margen de varios cruces del charco para llegar a Uruguay.

“Mis canciones tienen una variedad rioplatense y ritmos litoraleños, algunos temas también suenan chayeros, más del Norte. Mucha gente que me escucha dice que es muy uruguayo mi estilo. Mis canciones son como un tejido vivo, van amoldándose al humor de público, son como un discurso musicalizado”, explica.

TRES MÚSICOS, TRES GUITARRAS.

Leandro Tornello saldrá a escena esta noche en El Nido sólo con su guitarra, en un formato íntimo, y se volverá a encontrar con Facu Galli, el anfitrión del ciclo “Cantando para decir”, con quien realizó una gira por Córdoba y el Litoral.

El tercero en discordia en esta noche en Lomas es Toto Yulelé, el proyecto solista de Rodrigo Odriozola, músico y compositor nacido en la ciudad de Mercedes, Uruguay, en 1988. Este músico tiene dos discos editados en forma independiente, “Jugar” y “De Cuando Aluminé”, y su búsqueda radica en la simpleza, la síntesis y el juego como conceptos fundamentales.

“Con Toto nació un despunte de amistad que seguramente se va a profundizar en esta oportunidad. Seguro vamos a hacer algunos temas los tres juntos, es algo que vamos a definir”, cierra Leandro.

Por Edgardo Solano