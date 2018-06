Laura Massolo, la escritora local más premiada

Con 30 años de trayectoria en cuentos y novelas recibió el Primer Premio Municipal de la Ciudad.

El talento local, una vez más está bien representado, no sólo a nivel nacional, también en el extranjero de la mano de la escritora nacida en Lomas, Laura Massolo (63) que ha logrado obtener, entre otros, el Premio Radio Francia Internacional del Concurso de Cuentos “Juan Rulfo” y además ha sido distinguida con el Primer Premio Municipal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con subsidio vitalicio.

“Siempre me gustó escribir, pero comencé mi carrera de grande tras criar a mis 5 hijos”, cuenta Laura que hoy vive en Turdera, lugar donde además dicta talleres literarios.

Cuentos, novelas y poesías es parte de su trayectoria literaria. “Escribo cuentos para adultos de corte psicológico y también escribo novelas negras”, explicó la lomense respecto a su perfil literario.

Su libro de cuentos “Al borde” obtuvo la Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores y el Tercer Premio Municipal “Ricardo Rojas”.

Su cuento “La otra piedad” recibió el Premio Radio Francia Internacional del Concurso de Cuentos “Juan Rulfo” y el libro con el mismo nombre fue distinguido con el Primer Premio Municipal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con subsidio vitalicio.

“Por suerte me puedo dedicar íntegramente a lo que me gusta desde hace muchos años. Considero que he tenido suerte”, señala Massolo que ya ha publicado cuatro libros de cuentos, tres novelas y cinco poesías.

“El 2 de julio voy a presentar un nuevo libro en la Ciudad de Buenos Aires. Se llama ‘Nadie necesita otra novela’ y espero también poder presentarlo en Lomas”, auguró la artista local.

Respecto al avance de la tecnología y el aparente riesgo que los libros desaparezcan como desde hace un tiempo vaticinan algunos, la escritora aseguró: “Yo creo que lo digital es importante, pero pienso que nunca va a reemplazar al libro de papel porque el lector es un amante del libro y lo necesita llevar consigo a todas partes”, además resaltó el trabajo de las editoriales independientes: “Ayudan que el libro sea más accesible, que todos tengan la oportunidad de leer”.

Sobre la franja etaria que lee libros en la actualidad, la profesional aseguró que ella tiene alumnos de todas las edades interesados en la literatura.