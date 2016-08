Las otra Maradona

En medio de la repercusión que generó el encuentro de Diego Maradona y su durante 30 años no reconocido hijo, Diego Junior, Gianinna Maradona presentó la colección de su marca, Catarsis. “Les voy a aclarar una cosa a todos: a la primera pregunta incómoda me voy”, aclaró Gianinna de antemano a los periodistas para luego evadir cualquier pregunta relacionada con el tema y finalmente disparar: “Nunca me colgué de mi apellido, menos ahora que es de lo que me quiero desprender”. Claudia Villafañe y Dalma, que aplaudieron desde la primera fila, también optaron por el silencio. ¡Qué brava!