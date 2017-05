Las Manos de Filippi festeja su cuarto de siglo en Banfield

El grupo liderado por el Cabra de Vega y Pecho anzoátegui se presenta hoy en El Refugio, en una escala de una larga gira, para repasar su discografía y desempolvar algunos viejos clásicos.

Las Manos de Filippi, la banda liderada por Hernán “Cabra” de Vega y Pecho Anzoátegui, que se caracteriza por letras con una filosa crítica y de denuncia social, se presenta esta noche en El Refugio de Banfield, en una escala de la gira en la que celebran los 25 años de vida del grupo. “Lo que estamos haciendo en esta gira por los 25 años es ir a lugares donde ya estuvimos antes y a lugares en los que nunca tocamos. Estuvimos tocando en Misiones y Uruguay y después nos vamos a ir al Sur. Durante agosto, vamos a ir a España, Alemania y Francia”, comenta Pecho Anzoátegui, trompeta y voz de la banda. Este grupo, que ironiza y destila una sagaz crítica social al ritmo del ska, la música balcánica, hip hop y rock, está repasando en la gira todos los álbumes de su discografía. “Vamos a tocar todos los discos de Las Manos, del primero al último. Vamos a hacer los temas de la vieja época de la banda que no tocamos desde hace mucho, que van a ser nuevos para los más jóvenes y los más viejos los van a volver a escuchar”, acota. En este recorrido, van a desempolvar canciones de viejos álbumes y clásicos como “Sr. Cobranza”, “Organización” y “Cutral Có”, entre otros. Al margen de lo musical, la banda se destaca por sus líricas, en las que arremeten contra el poder de turno y la industria de la música y tienen una ácida mirada sobre la sociedad. Pero todos los temas suenan con la nueva impronta de la banda. “No sonamos igual que hace 20 años, nuestro sonido va mutando”, agrega Pecho, y hace referencia no sólo al paso del tiempo sino al crecimiento y evolución. Además del Cabra y Pecho, las dos voces de la banda, Las Manos de Filippi fueron cambiando de integrantes en este largo camino y hoy la formación se completa con Pablo Marchetti en sampler, Guido Durán en bajo, Christian Fabrizio en batería y Juan Agostino en guitarra.

NUEVOS PROYECTOS. Las Manos acaban de lanzar “La transición”, el primer capítulo de una serie de cuatro EPs que irán publicando. “El segundo EP se va a llamar ‘La descompensación’ y el tercero ya lo tenemos listo, pero no vamos a adelantar el nombre”, agrega Pecho. Además, están comenzando a contar los 25 años de su historia en un libro, un proyecto que quedó pendiente cuando cumplieron las dos décadas de vida y que finalmente van a materializar. “Estamos a full. Por los 25 también vamos a sacar tres vinilos, con un tema de cada lado, como los viejos simples”, cierra. ■