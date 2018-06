El hijo de Gustavo contó a través de su cuenta de Twitter sus propias vivencias y habló de cómo fue evolucionando su modo de pensar y sentir respecto a la diversidad de género.

“De chico pensaba q ser gay era algo horrible. Ahora digo menos mal. Después cuando me asumí, pensaba que ser gay “real” era ser “normal”, sin amaneramientos. Hoy amo cualquier tipo de expresión. Después no entendía a lxs trans. Hoy lxs admiro. No entendía el feminismo. Hoy es lo más importante”, escribió.