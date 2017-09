Lanús sufrió ante un San Lorenzo inspirado y quedó muy complicado

El Granate cayó por 2-0 ante el Ciclón en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores y puso en riego su clasificación. Ahora, deberá revertir la historia en la Fortaleza.

Lanús fue superado por San Lorenzo en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores y quedó complicado de cara a la revancha. El equipo de Almirón no pudo con el Ciclón, que se impuso por 2-0, y ahora está obligado a revertir la historia en la Fortaleza el próximo jueves para avanzar a las semifinales.

El Ciclón hizo los méritos para quedarse con la victoria y, con pasajes interesantes de juego y imponiéndole mucho ritmo al partido, justificó su triunfo, gracias a los tantos de Nicolás Blandi, una de las figuras en el Nuevo Gasómetro.

Ya desde el primer tiempo, Lanús se vio superado por el local, que impuso su idea, lo presionó en la zona de gestación y además lo atacó por las dos bandas. Al Granate le costó contrarrestar la propuesta de San Lorenzo y pocas veces pudo complicar a Navarro.

San Lorenzo, por su parte, avisó a los 20 minutos con un remate desde lejos de Mussis y, a los 33, llegó al gol, con una linda definición del ex Boca tras recibir un precioso pase filtrado de Mercier, otras de las figuras.

El gol le dio tranquilidad y le permitió manejar los tiempos del partido durante el complemento, enfocados en que Lanús no llegue al gol y en jugar de contra para explotar la velocidad de Merlini y Cerutti.

Con ese panorama, a los cinco minutos, Lanús le obsequió un regalo con un penal infantil de Gómez y Blandi, con un fuerte tiro, lo transformó en el gol para sentenciar la historia.

El Granate estuvo cerca del descuento con un remate de Sand que Navarro tapó de gran manera, pero le faltó argumentos durante todo el partido para aspirar a algo más. Acosta y Silva no gravitaron por las bandas, en el medio la batalla la ganó San Lorenzo y Sand quedó aislado para complicar. Y por eso, todo se le hizo difícil. Ahora deberá mejorar de cara a la revancha del jueves- ■