Lanús iniciará gestiones para repatriar a Mouche

El delantero busca una salida del Estrella Roja de Belgrado y el Granate aparece como una alternativa. “En Lanús disfruté mucho”, reconoció.

En las últimas horas, se hizo público el interés de Pablo Mouche por regresar a Argentina para seguir su carrera deportiva. Lanús, equipo donde fue campeón en el primer semestre del año pasado, es una de sus opciones, y en el Sur no demorron en declarar su interés por contar con sus servicios.

“En Lanús disfruté mucho, me fue bárbaro. No me esperaba tanto cariño en tan poco tiempo. Jugué 15 partidos de los 16 del torneo, pero me molestó no haber estado en la final. Aunque no me fui de la mejor manera, tuve una increíble relación con el técnico (Almirón) y el balance fue positivo”, afirmó el futbolista.

Hoy, el plantel del Grana necesita un nueve porque José Sand es la única referencia goleadora y no es del gusto del DT. Además, Brian Montenegro se fue a Paraguay (en conflicto con el club) y no tiene intenciones de regresar. Mouche juega como extremo, pero por la buena imagen que dejó igual buscarían repatriarlo.

La agenda de Lanús también es un incentivo, teniendo en cuenta que el equipo pelea en los primeros puestos del torneo local y también jugará la Copa Libertadores. “Jugar una Copa es un desafío muy lindo y algo que tendré en cuenta a la hora de tomar la decisión”, sostuvo.

Actualmente, el ex Boca estaba jugando en el Estrella Roja de Belgrado, a donde llegó tras su paso por el Granate. Sin embargo, no logró adaptarse y ahora busca regresar al país. “Las cosas en Serbia no salieron como pensaba y estamos tratando de negociar mi salida. Estoy abierto a escuchar a cualquier club argentino”, comentó. “Estoy en conflicto con el club por algunas deudas y estoy dispuesto a resignar dinero para poder jugar en Argentina. Yo soy feliz jugando donde me quieren”, agregó luego.

En este sentido, San Lorenzo fue uno de los clubes que se sumaron al interés por él y también lo buscaron desde el fútbol de Chile y Colombia. Su pase pertenece al Palmeiras de Brasil hasta 2019 y aún tiene seis meses de préstamo en Serbia.

