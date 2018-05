Lanús está detrás de un volante

El presidente Nicolás Russo adelantó que irán a buscar refuerzos en todas las líneas. Ahora están en negociación con un mediocampista, del cual no brindó detalles. “Va a tardar unos días en resolverse”, fue el comentario del máximo dirigente Granate.

Desde la partida de Iván Marcone a México, la dirigencia de Lanús sabe que deben ir a buscar un reemplazante.

Si bien todavía no está cerrada la transferencia de Marcone al Cruz Azul -solo faltan detalles-, el presidente de Lanús, Nicolás Russo, reconoció que están en tratativas con un mediocampista, sin proporcionar más datos al respecto. También hay que recordar que esa zona del campo de juego quedó vacía con la salida de Román Martínez.

“Estamos negociando con un volante, pero va a tardar unos días en resolverse”, afirmó el dirigente Granate. ¿Querrá que no se lo soplen? Por el momento, reina el hermetismo.

Por otra parte, Russo indicó que “no recibió” pedidos de Racing y Boca por el arquero Esteban Andrada. El golero, de muy buen nivel desde la venta de Fernando Monetti a Atlético Nacional de Medellín, fue apuntado por dos de los grandes clubes del fútbol argentino. Pero, al no haber ofertas concretas (Boca le busca un competidor a Agustín Rossi y Racing a Juan Musso), el máximo directivo por ahora da por nula la salida del 1 Granate.

Por otra parte, el zaguero Nahuén Paz “está descartado” porque no dio una respuesta rápida y volvió al Bologna. El ex Newell’s fue uno de los pedidos de Ezequiel Carboni para la segunda parte de la Superliga Argentina de Fútbol, y si bien hubo idas y vueltas con el club italiano, se aceptó un préstamo. Pero el jugador sufrió un par de lesiones que no le permitieron tener continuidad.