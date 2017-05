Lanús derrotó a Nacional y se aseguró el primer puesto

Lanús salió a disputar el partido con el fallo a favor de la Conmebol, que le dio por ganado 3-0 el juego del 17 de mayo ante Chapecoense (había perdido 2-1), por la mala inclusión del jugador Luiz Otavio, que estaba suspendido. Con ese bonus, el Granate salió a defender el liderazgo del Grupo 7. Y lo consiguió con su triunfo por 1-0 y el gol de Alejandro Silva. El equipo de Jorge Almirón impuso condiciones y no dejó que el Bolso se le animara. Con Martínez como eje de fútbol, Marcone marcando los tiempos del mediocampo y las electrizantes corridas de Acosta, el equipo argentino pisó con asiduidad el área de Nacional. Un cabezazo de Aguirre motivó una gran intervención de Conde, que bien parado mandó el balón al córner. Aunque se quedó sin el

Laucha Acosta a los 25 minutos (violenta falta de Santiago Romero), el Granate consiguió abrir el marcador. El Pepe Sand recibió en la puerta del área y dejó pagando a Polenta con un giro hacia adentro y metió el pase a la derecha para Silva, que la picó

frente a la salida de Conde. La baja de Acosta no se sintió, porque Matías Rojas también fue punzante en ataque. Nacional no pudo reacomodar las cosas en el entretiempo. Lanús salió a no dejarlo respirar y le creó dos chances. Una clara, mano a mano de Sand que desvió el arquero con la

pierna, y un remate alto de Rojas entrando por izquierda. Sin fútbol y carente de ideas, el elenco uruguayo buscó llevarse por delante a su rival, pero los de Almirón resistieron los embates. Apenas Andrada se esforzó abajo ante un tiro muy débil de Silveira. Lanús perdió intensidad, sintió el esfuerzo, pero sacó adelante el partido con guapeza, respondiendo en defensa cada vez que Nacional metió la pelota en el área de Andrada. Después de los apuros del dueño de casa, Lanús volvió a meterse en el partido haciendo circular la pelota, tocando corto y jugando lejos de su área. Lanús cumplió su primer objetivo. Desde la obtención del Transición 2016, el objetivo fue la Copa Libertadores de América. Pasó la fase de grupos como puntero. De ahora en más, viene lo mejor. Mano a mano hasta la soñada final. ■