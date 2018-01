Lanús: cortan avenidas en reclamo por falta de luz

Hubo protestas en avenidas y calles principales como Eva Perón y 9 de Julio.

En el barrio de Monte Chingolo, del partido bonaerense de Lanús, los vecinos cortaron avenidas y calles en reclamo de soluciones luego de más de dos días sin suministro eléctrico.

Unas 200 familias de la urbanización conocida cómo Barrio Guadalupe cortaron desde la tarde las avenidas Eva Perón y 9 de Julio, entre otras calles principales de la localidad en reclamo por la falta de respuestas de Edesur y en demanda de asistencia por parte del Municipio.

“Esto es absolutamente inhumano. Somos familias trabajadoras que pagamos todos los meses la luz, no tenemos siquiera para un generador, nos cobran con aumento y si no la pagás, vienen y te la cortan, y no te hacen ningún descuento por los días que no tuviste luz. Antes, cada vez que ocurría esto, nos descontaban estos días sin servicio pero ahora nada”, indicó la vecina Mirta Ramirez, quien agregó: “Acá hay gente enferma que tiene que mantener en un lugar fresco los remedios y la comida pero no lo pueden hacer porque hace dos días completo que no tenemos luz”.

Desde Edesur señalaron que estaban averiguando sobre la situación y más tarde publicarían un comunicado oficial con detalles de la misma.