Lanús: comienza el éxodo

A Román Martínez le siguen Germán Denis, entre los más relevantes, Facundo Castillón, Matías Rojas y Matías Sánchez, que no serán tenidos en cuenta por el entrenador Ezequiel Carboni para el próximo semestre, donde el Granate atenderá tres competencias.

La Superliga fue un torneo de transición para Lanús. Las bajas tras perder la final de la Copa Libertadores debilitaron el plantel y Ezequiel Carboni tuvo que apelar los chicos de las inferiores para que vayan haciéndose hombres de golpe.

El volante Román Martínez se despidió del club con una emotiva carta de agradecimiento. Uno de los más ganadores del club supo de antemano que el entrenador no lo iba a tener en cuenta. Tuvo ofertas para emigrar, pero ninguna se concretó. Se quedó a pelearla, pero después de jugar tres partidos por la Superliga y los dos por la Copa Sudamericana, no volvió a la consideración de Carboni. Pero además del ex Estudiantes, otros cuatro jugadores ya armaron las valijas.

Ellos son: Germán Denis, Facundo Castillón, Matías Rojas y Matías Sánchez.

El Tanque era el más experimentado tras la salida de José Sand, y el apuntado para hacer olvidar los goles del Pepe, que enojado con la dirigencia (en especial con el presidente Nicolás Russo) por la no renovación de su contrato, se marchó a Deportivo Cali.

Denis nunca pudo ganarse el puesto y en la conformación del ofensivo la titularidad fue para Bruno Vides. Y la alternativa fue Gonzalo Di Renzo. El ex Los Andes, Talleres de Escalada e Independiente analiza una oferta (entre otras) de un club del ascenso de Italia.

El delantero Castillón casi que no tuvo participación y estuvo más afuera de los 18 que adentro, mientras que el volante ofensivo Rojas tuvo mucho tiempo parado por las lesiones y retornará a Cerro Porteño. Se esperaba mucho de él, pero la inactividad le jugó en contra. Y por Sánchez, el club no hará uso de la opción de compra, por lo que deberá volver a Chacarita.

En breve, comenzarán las gestiones para los refuerzos. En primera instancia, buscarán renovar el préstamo del marcador central Nahuén Paz con Bologna de Italia.

En carpeta, hay nombres rutilantes, pero habrá que ver cómo avanzan las negociaciones. Superliga, Copa Argentina y Copa Sudamericana, son los frentes que atenderá el Granate en el próximo semestre, después del Mundial de Rusia.