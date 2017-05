La voz de Jamaica

POR Agustín Menghini

Del reggae jamaiquino surgieron varios talentos que tuvieron poca repercusión en otros países debido a la inmensa figura de Bob Marley. Uno de ellos es Horace Andy, un cantante que se presentará por primera vez en Buenos Aires. El jueves 8 de junio a las 21, en Niceto Club, Andy tendrá su debut solista acompañado por la Hugo Lobo Band en una velada que promete mucho reggae, dub, soul y ritmos hipnóticos adornados con su inconfundible registro vocal. Muchos conocieron al originario de Kingston por sus múltiples colaboraciones con la banda británica Massive Attack en temas como “One love”, “Five man army”, “Spying glass”, “Angel”, “Man next door”, “Splitting the atom”, “Girl I love you” y el cover en vivo de “Light My Fire” de The Doors, entre otras. También hay que mencionar sus trabajos durante y después de los ´90 con Jah Shaka, Sly & Robbie y Mad Professor. A lo largo de su carrera solisLa voz de Jamaica ta editó más de 30 discos que lo ubicaron como uno de los músicos prolíficos de Jamaica. Su tema más famoso es “Skylarking”, que aparece originalmente en el álbum del mismo nombre editado en 1972. “Jamaica es un lugar muy espiritual y el rastaman siempre ha defendido los derechos de la gente. Es un lugar que se remonta a cuando nuestros antepasados fueron traídos de África, muchos de ellos eran músicos extraordinarios y transmitieron el amor por la música a su descendencia. En mi época, era muy difícil ir a la escuela, pero si uno escuchaba a quienes tenía alrededor, aprendía igual”, contó en una de sus entrevistas publicadas. En 1988 editó dos nuevos grandes álbumes: “Everyday people” y “Shame and scandal”. Desde esa época, se empezó a mover regularmente entre Londres, Nueva York y Kingston. Por su parte, en 2001 protagonizó “Six million ways to live” de los Dub Pistols, que tuvo una

gran recepción por parte de los amantes del electro y el trip-hop. Y en 2010 se unió al productor alemán Andreas Christophersen para “Serious Times”. Un día después del show en Buenos Aires, se presentará en la provincia de Córdoba. Su llegada al país se suma a la lista de leyendas jamaiquinas que llegaron durante los últimos años, como The Wailers, Mad Professor, Lord Tanamo, Lee Scratch Perry y Toot & The Maytals, entre otras muy talentosas. El concierto del cantante de 66 años se dará en el marco del ciclo “Niceto Black”, que ya contó con la presencia del baterista y creador del afrobeat, Tony Allen; el grupo belga que fusiona jazz y gospel, Dez Mona; y la banda colombiana de electrónica, rock, reggae y rap, Bomba Stereo. El espacio de Niceto Vega 5510 tuvo ayer y tendrá hoy a los canadienses BadBadNotGood, y una noche especial el 6 de junio que comenzará con el soul de Lee Fields and The Expressions y cerrará con el reconocido DJ de Detroit, Theo Parrish. ■