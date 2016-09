La UBA figura entre las 100 mejores universidades del mundo

Un estudio internacional que analiza distintos aspectos académicos la ubicó en el puesto 85, lo que la consolida como la mejor de Iberoamérica. Desde 2014 escaló 113 posiciones gracias a la calidad de sus docentes, investigaciones y nivel de graduado.

Por segundo año consecutivo, la Universidad de Buenos Aires (UBA) se mantuvo como la mejor de Iberoamérica e ingresó dentro de las principales 100 del mundo al avanzar 39 posiciones en un ránking internacional que analizó sus investigaciones, la calidad de graduados, las publicaciones de sus docentes y la cantidad de profesores y estudiantes que forman parte de las distintas facultades. El informe elaborado por la consultora QS, que mide a las mejores 1.000 casas de altos

estudios del mundo, ubicó a la UBA en la posición 85. Ésta es la primera vez que una universidad latinoamericana ingresa dentro de las primeras 100. “Estamos en la elite de la educación mundial y delante de universidades privadas con mucho mayor presupuesto, lo que le da un valor muy especial al ser una universidad masiva y pública”, destacó su rector, Alberto Barbieri, quien aseguró que aunque estos ránkings “no representan una evaluación real del verdadero impacto que genera en la sociedad, lo que produce una

universidad, se han convertido a nivel internacional en una forma de visualizar una comparación en tre las mismas y, en ese sentido, una vez más la UBA se encuentra en una posición de privilegio”. La institución argentina se ubicó por delante de facultades emblemáticas como la de Barcelona, la Sorbona francesa y el Politécnico de Milán, y es seguida por las universidades de San Pablo (puesto 120), Autónoma de México (128) y la Católica de Chile (147). “Esto habla de la calidad de sus docentes, de sus investigadores, de sus tareas de extensión en zonas vulnerables. Sus investigadores y estudiantes son reconocidos a nivel internacional, esto no es casualidad, es una causalidad de un trabajo silencioso y marca el nivel de calidad educativa de nuestro país”, puntualizó Barbieri. Cada año, la consultora toma en cuenta a las universidades por sus trabajos de investigación, la percepción a nivel internacional que hay de sus graduados, la cantidad de docentes y estudiantes que cursan, las publicaciones de los docentes, la internacionalización de su educación y la reputación en el mundo empresarial. En este marco, la UBA viene manteniendo un crecimiento sostenido que la ubicó en el puesto 203 en 2012, dos años después en el 198 y el puesto 124 en 2015.“El prestigio y las buenas referencias que siempre tuvo la UBA se terminan de comprobar al pasar por sus distintas facultades. Tanto en el CBC como a lo largo de la carrera tuve excelentes profesores e incorporé múltiples conocimientos que me permitieron tener una formación completa. Aunque este tipo de encuestas no hagan un relevamiento extensivo, es importante que la UBA figure entre las más destacadas”, expresó Gisela Acuña, egresada lomense de la Facultad de Psicología.

A nivel nacional, la segunda universidad según QS es la Austral, que se sitúa en el puesto 308, uno arriba del año pasado, seguida por la UCA (310) y el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) en el rango 501-550. Y más atrás figuran la Universidad de La Plata y la Universidad de Córdoba, del puesto 500 en adelante. Para su evaluación, QS entrevistó a 74.651 académicos, 37.781 empleadores, analizó 10,3 millones de publicaciones y 66,3 millones de citas científicas indexadas por la base de datos Scopus de Elsevier. Por primera vez desde el lanzamiento del ránking, las tres primeras posiciones corresponden a instituciones de Estados Unidos: MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts), Stanford y Harvard, mientras que el cuarto lugar es para la Universidad de Cambridge. A excepción de la Zurich (Suiza), que se ubica octava, nueve de las diez mejores universidades del mundo pertenecen a Estados Unidos y el Reino Unido.