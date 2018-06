La Selección Argentina no visitará a Francisco

El Vaticano anunció que el encuentro sería este miércoles a la tarde en Roma, pero rápidamente la AFA lo desmintió y aclaró que el plantel no estará con el Papa.

Muchos días se especuló sobre una posible visita del plantel de la Selección Argentina al Papa Francisco en la semana previa al inicio del Mundial, pero finalmente eso no ocurrirá. Es que si bien desde el Vaticano anunciaron que el encuentro se iba a producir este miércoles, desde la AFA no negaron. Y el encuentro entre Messi y Francisco no se llevará a cabo.

En las primeras horas de este martes, el director de prensa y portavoz del Vaticano, Greg Burke, anunció que este miércoles el equipo de Jorge Sampaoli visitaría la Santa Sede. Dicho anuncio, realizado a través de la cuenta de Twitter de Burke, sorprendió a la delegación argentina, que estaba almorzando tras la finalización de la práctica matutina en Barcelona, y rápidamente salieron a desmentirlo.

El Papa Francisco recibirá a la Selección Argentina de Fútbol mañana a las 15:30 (hora Roma) en Casa Santa Marta.#MundialRusia2018 #WorldCup — Greg Burke (@GregBurkeRome) June 5, 2018

“El Papa Francisco recibirá a la Selección Argentina de Fútbol mañana a las 15:30 (hora Roma) en Casa Santa Marta”, escribió primero el portavoz del Vaticano. El mensaje rápidamente se hizo público en distintos medios.

Ante esto, los encargados de prensa de la AFA como la comitiva que está en España con el plantel salieron aclarar el tema y explicaron que la visita no se dará por “calendario y logística”, la misma explicación que dieron hace un mes cuando explicaron que pondrían ir al Vaticano a saludar el Papa.

A raíz de todo este intercambio, el portavoz del Vaticano volvió a utilizar su cuenta de Twitter y aclaró el tema. “La audiencia del Papa con la Selección @Argentina prevista para mañana ha sido desconvocada. Les esperamos con alegria cuando vuelvan con la Copa!”, escribió Burke.