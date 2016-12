La Secretaría de Seguridad hace mediaciones vecinales

Los vecinos son asesorados y guiados en su reclamo por expertos para buscar una salida a un conflicto barrial de manera gratuita.

En busca de fomentar la buena convivencia entre los vecinos de todo Lanús y solucionar las cosas por la vía diplomática y sin acudir a la violencia, el Municipio realiza mediaciones vecinales a través de la Secretaría de Seguridad. Con este servicio, podrán obtener asesoramiento técnico y jurídico ante los inconvenientes que afecten su vida diaria. Conflictos en un edificio con la administración por incumplimiento de sus funciones, por la falta de mantención de un espacio común, por modificaciones o reparaciones, uso inadecuado de espacios comunes, desacuerdos en el uso de depósito de basura, daños ocasionados en la propiedad de un vecino, construcciones no autorizadas, malos olores, suciedad o estacionamiento no debido son algunos de los múltiples problemas por los que se puede acudir a la Secretaría de Seguridad, ubicada en Hipólito Yrigoyen 3863, o comunicarse al 4229-2500 interno 4519 para solicitar la mediación. “La convivencia social no resulta siempre una tarea sencilla. Yo me he dedicado mucho a hablar de los casos extremos de dificultad para dicha convivencia, que están representados en el delito y los comportamientos violentos y antisociales. Lógicamente éstos son los que concentran la mayor parte de nuestra atención y esfuerzos porque ponen en peligro la integridad física y emocional de los ciudadanos”, explicó al respecto el secretario de Seguridad, Diego Kravetz. Una vez que ambas partes acuerden la mediación, se someterán a un proceso administrativo voluntario, confidencial, profesional y gratuito para resolver el conflicto mediante profesionales imparciales. ■