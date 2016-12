La sangría de entrenadores no para: ya son 21 en 14 fechas

Torneo largo o corto, el destino de los directores técnicos es el mismo. Sólo nueve equipos mantuvieron al elegido en los últimos seis meses.

En el fútbol argentino, la mayoría de los clubes que contratan a un nuevo entrenador hablan de proyectos, de ideas futbolísticas, de identidad de juego y distintas cuestiones que se tienen en cuenta para la elección. Sin embargo, cuando las cosas andan mal, los DT’s son los primeros fusibles en saltar y las estadísticas no dejan lugar a dudas: en seis meses (y tan sólo 14 fechas disputadas), 21 técnicos dejaron su cargo.

Las variables para comprender este fenómeno son amplias y aunque algunos casos pueden agruparse en una misma situación, otros van de la mano con la realidad caótica en la cual están inmersos los clubes y la Asociación del Fútbol Argentino.

En algunos casos, el desgaste en la relación entre el entrenador y la dirigencia fue el punto de inflexión. Por casos, Eduardo Domínguez no podía sobrellevar el vínculo con el presidente de Huracán, Alejandro Nadur, y por eso decidió dar un paso al costado. Después, el club acudió a Caruso Lombardi, pero el poco apoyo de los hinchas y la falta de resultados hicieron que el DT también optara por una salida rápida.

En Racing, Facundo Sava podría sumarse al grupo de los que perdieron el apoyo dirigencial, y en Aldosivi, Teté Quiróz corrió la misma suerte.

En otros casos, fueron los técnicos los que decidieron no continuar en el Club pese a un contexto aceptable (dentro de la ansiedad con la que se vive): Paolo Montero tenía el apoyo de la dirigencia pero se fue de Colón. Méndez también decidió ponerle fin a su gran campaña en Godoy Cruz (incluso con la Copa Libertadores por delante), algo similar a lo que hizo Juan Manuel Azconzábal en Tucumán (también jugará la Copa). Leonardo Madelón renunció después de más de tres años exitosos en Unión. Incluso Burruchaga, de gran campaña en Sarmiento, salió por la puerta atrás intuyendo una posible falta de pago por los problemas entre la AFA y el Gobierno. El Chacho Coudet, dolido por las derrotas pero con banca, se fue de Central.

Los resultados, sin embargo, terminan siendo el motivo principal de una salida. Le pasó a Carlos Mayor en Temperley, a Pablo Lavallén en San Juan, a Gabriel Schurrer en Sarmiento, a Ariel Holan en Defensa, a Sergio Rondina y Lucas Bernardi en Arsenal, a Ricardo Zielinski en Racing y a Gabriel Milito en Independiente.

Desde ya, los casos más emblemáticos fueron los de Bassedas y Cristian Díaz. Ambos sufrieron aprietes de barras y optaron por irse del club.

Así de vastos fueron los modos y así de poco duraron los “proyectos”. ■